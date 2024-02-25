خطوات ضبط تردد قناة الصعايدة 2024 على جهاز الاستقبال ومتابعة أجمل المسلسلات التركي

تردد قناة الصعايدة 2024 لجميع محبي المسلسلات التركية، والتي تتميز بجودتها العالية، وسرعة عرضها لأحداث المسلسلات التي يعشقها الجمهور، منها مسلسل قيامة عثمان، ومن خلال موقعنا سوف نوفر لكم تردد القناة، وطريقة إستقبال القناة على جهاز التلفاز، وأهم ما يميزها.

تردد قناة الصعايدة 2024

يمكنك ضبط التردد الجديد لقناة الصعايدة على القمر الصناعي النايل سات، وذلك من تفاصيل التردد التالية:

القمر الصناعي نايل سات:

تردد القناة: 10815.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

استقبال تردد قناة الصعايدة

كما يمكن استقبال تردد قناة الصعايدة على القمر الصناعي النايل سات على جميع جهاز الاستقبال، وذلك من خلال اتباع التعليمات التالية:

قم بالضغط على الزر موافق الموجود في الريموت كنترول.

ثم اضغط على “اختيارات”.

بعد ذلك اضغط على تنزيل القنوات.

اكتب تردد القناة الموضح بالأعلى.

ثم أضف المعلومات منها عامل الترميز، ثم الاستقطاب.

اضغط على OK.

ثم انتظر قليلًا، حتى يكتمل تحميل القناة على جهاز التلفاز.

مميزات قناة الصعايدة

تعد قناة الصعايدة من القنوات المتميزة، والتي تقدم لجمهورها المحتوى الممتع، وإليكم أهم ما يميزها: