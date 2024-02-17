الحد الأقصى للدخل الشهري للحصول على تمويل عقاري من بنك مصر 2024+فائدة 3% فقط

تمويل عقاري من بنك مصر، أثار اهتمامًا كبيرًا لما له من دور هام في تلبية احتياجات المواطنين، حيث يوفر التمويل العقاري فرصة للحصول على وحدة سكنية على فترات سداد طويلة، تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من خيارات التمويل العقاري للمواطنين، بهدف مساعدتهم في تحقيق حلم الحصول على وحدة سكنية، وذلك عبر توفير أقساط وفوائد تتفاوت من بنك إلى آخر.

تمويل عقاري من بنك مصر

بعد إتاحة العديد من البنوك القروض العقارية فإن تمويل عقاري من بنك مصر يقدم لعملائه بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه، ويمكن سداده على فترة تصل إلى 240 شهرًا، مع عدد من المستندات اللازمة تشمل بيان الدخل الشهري وصورة بطاقة الرقم القومي وإيصال مرافق، وبالتالي يتمتع العملاء بتأمين حياة مجاني من قبل البنك، كما يمكن منح القرض للزوج والزوجة في حال عمل الزوجة، يمكن أيضًا ضمان وحدة سكنية أخرى طالما أنها مسجلة في الشهر العقاري، وسيكون العميل معفى من رسوم فتح الحساب والدمغة النسبية ومصاريف الاستعلام الائتماني.

قرض التمويل العقاري

مبادرة التمويل العقاري التابعة لبنك مصر تهدف إلى دعم محدودي الدخل وفقًا للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي، حيث توفر فائدة مخفضة بنسبة 3٪. يتم تحديد الدخل الشهري الصافي الأقصى للمستفيدين من المبادرة على النحو التالي: