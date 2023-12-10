آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وأقصى ارتفاع للمباني يمكن التصالح عليه وفقاً للقانون
تمت الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء من قبل مجلس النواب في نهاية نوفمبر الماضي ويتسم القانون بتعدد المواد، تنص المادة 2 على الشروط الضرورية للتصالح في مخالفات البناء وفقاً لأحكام هذا القانون، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم شروط التصالح في مخالفات البناء وضوابط التصالح.
شروط التصالح في مخالفات البناء
تجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي انتهكت أحكام القوانين الخاصة بالبناء الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون، شريطة عدم تأثيرها على السلامة الإنشائية للمبنى وفقًا لأحكام القانون الجديد، كما يمكن التصالح في حالات معينة وفقًا للضوابط المحددة، التصالح في المخالفات البنائية يسمح به في الحالات التالية:
- تمت المخالفات قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل الحصر بطابع معماري مميز.
- المخالفة لا يجوز أن تكون بتعلية أو إضافة إلى العقار المسجل في سجل الحصر.
- المخالفات لا يمكن أن تؤثر على المبنى وتفقده مقومات قيده في سجل الحصر.
- يتطلب التصالح موافقة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
التصالح في مخالفات البناء
أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء محور اهتمام واسع بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد موافقة مجلس النواب على بنوده في نهاية نوفمبر الماضي، ويتضمن هذا القانون العديد من المواد التي تثير اهتمام المواطنين لمعرفة ضوابط وشروط التصالح في مخالفات البناء ويحمل القانون تأثيرات كبيرة على مصير العديد من مخالفات البناء لدى المواطنين.
ضوابط تطبيق قانون التصالح
- يمكن التصالح في التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، سواء قبل اعتماد خط التنظيم أو على الشوارع التخطيطية غير المنفذة أو التي لم يكتمل تنفيذها.
- يمكن التصالح في حالة التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق بين الطالب وأصحاب تلك الحقوق، باستثناء الإخلال بحقوق الارتفاق التي ترتبط بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقًا للمادة الثانية من قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦.
- يسمح بالتصالح في المخالفات التي حدثت في العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وفقًا لقانون البناء. شريط أساسي هو عدم تأثير تلك المخالفات على النسيج العمراني لتلك المناطق، ويتطلب التصالح موافقة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- يمكن التصالح في حالة تجاوز قيود الارتفاع المحددة بموجب قانون الطيران المدني، شريطة أن لا يؤثر ذلك على حركة الملاحة الجوية وبشرط الحصول على موافقة وزارة الطيران المدني، أو في حالة تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة بعد موافقة وزارة الدفاع.
- يمكن التصالح في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة بناءً على طلب تقنين وضع اليد، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- يسمح بتغيير استخدام العقارات في المناطق التي تم وضع مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية بشرط أن لا يتعارض الاستخدام المراد التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها في تلك المنطقة.