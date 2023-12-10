آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 وأقصى ارتفاع للمباني يمكن التصالح عليه وفقاً للقانون

تمت الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء من قبل مجلس النواب في نهاية نوفمبر الماضي ويتسم القانون بتعدد المواد، تنص المادة 2 على الشروط الضرورية للتصالح في مخالفات البناء وفقاً لأحكام هذا القانون، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم شروط التصالح في مخالفات البناء وضوابط التصالح.

شروط التصالح في مخالفات البناء

تجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي انتهكت أحكام القوانين الخاصة بالبناء الصادرة قبل تنفيذ هذا القانون، شريطة عدم تأثيرها على السلامة الإنشائية للمبنى وفقًا لأحكام القانون الجديد، كما يمكن التصالح في حالات معينة وفقًا للضوابط المحددة، التصالح في المخالفات البنائية يسمح به في الحالات التالية:

تمت المخالفات قبل تسجيل المبنى أو المنشأة في سجل الحصر بطابع معماري مميز.

المخالفة لا يجوز أن تكون بتعلية أو إضافة إلى العقار المسجل في سجل الحصر.

المخالفات لا يمكن أن تؤثر على المبنى وتفقده مقومات قيده في سجل الحصر.

يتطلب التصالح موافقة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

التصالح في مخالفات البناء

أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء محور اهتمام واسع بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد موافقة مجلس النواب على بنوده في نهاية نوفمبر الماضي، ويتضمن هذا القانون العديد من المواد التي تثير اهتمام المواطنين لمعرفة ضوابط وشروط التصالح في مخالفات البناء ويحمل القانون تأثيرات كبيرة على مصير العديد من مخالفات البناء لدى المواطنين.

ضوابط تطبيق قانون التصالح