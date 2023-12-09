“طـالع السابعة” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 | طـلع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf منصة مظلتي

اسماء المشمولين بعد ان تم الإعلان الرسمي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن قوائم أسماء المستحقين لراتب الرعاية الاجتماعية لعام 2023، شهد البحث عن تلك القوائم اهتمامًا كبيرًا من قِبَل المواطنين في مختلف محافظات العراق، يُسهل الوصول إلى أسماء المستحقين للوجبة السادسة لعام 2023 من خلال إتمام عملية الاستعلام عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث تتيح الوزارة الحصول الإلكتروني على هذه الأسماء والملاحق المتعلقة بها، يمكنك الآن الإطلاع على أسمائك ضمن الفئة المستفيدة من المساعدات الأخيرة عبر منصة “مظلتي”، المخصصة لتسهيل الوصول إلى جميع البرامج والمبادرات الوزارية بكل يسر وسهولة.

اسماء المشمولين

تعرَّف الآن على متطلبات الحصول على اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية لعام 2023، حيث وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للمتقدمين ومن ضمنها التالي:

يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في العراق. يجب عدم امتلاك أي أصول ذات قيمة مرتفعة. عدم تسجيل اسم المتقدم في أي برامج دعم أخرى. يجب أن يكون عدد أفراد الأسرة حوالي 4 أفراد. بالنسبة للنساء، يشترط أن لا يقل سنهن عن 15 سنة وعدم تجاوز 55 سنة. بالنسبة للرجال، يشترط أن لا يقل عن 18 سنة وعدم تجاوز 60 سنة.

تلك الشروط تعد الأساس لتحديد من يستحق الدعم الاجتماعي، حيث تراعي الوزارة هذه المعايير بعناية لتأمين التوجيه الصحيح للدعم للمحتاجين والفقراء والعاطلين عن العمل في جميع أنحاء المحافظات العراقية.

الحصول على اسماء المشمولين 2023 الوجبة الأخيرة

للكشف عن اسماء المشمولين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، اتبع الخطوات التالية بشكل صحيح:

ابدأ بزيارة موقع منصة “ مظلتي “. حدد المحافظة التي تنتمي إليها. أدخل جميع المعلومات اللازمة للتقديم. انتقل مباشرة إلى زر “تنزيل الكشوفات”. اكتشف الأسماء بسهولة ويسر من خلال هذه الخطوات المبسطة.

يسهل الاستعلام عن المستفيدين عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مما يتيح للجميع فهم من هم المشمولون في الوجبة الجديدة عند الولوج إلى المنصة الرسمية.

اسماء الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة الرعاية الاجتماعية عن قبول عدد قدره 70,000 فرد للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في الدفعة السابعة والأخيرة، سيتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة المستفيدين من هذا الدعم خلال 48 ساعة من الآن، حيث تسعى الوزارة لتوفير المعلومات بشكل فعّال وسريع، كما اوضحت الوزارة ايضاً بعض الوثائق المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية والتي تتضمن التالي: