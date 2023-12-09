هو دا الخبر ولا.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

ينتظر الكثير من المواطنين تطبيق قانون التصالح لمخالفات البناء، حيث قد وافق البرلمان على قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، مما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث قد أنه سوف يتم تحديد موعد لتنفيذ ومن ثم البدء في تطبيقه، وسوف نقدم لكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع في الفقرات التالية تابعونا.

موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

لقد تم الإعلان عن موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد على الأراضي التابعة للدولة، كما قد وضحت النائبة أمل زكريا أن القانون سيتم الموافقة عليه قريبا من قبل مجلس النواب، وبعد ذلك سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، حيث من المتوقع تطبيق القانون وتنفيذ خلال شهر أو شهرين.

بالإضافة إلى ذلك فقد وضحت أن فلسفة هذا القانون تدور حول تسهيل عمليات تقنين الأراضي، وبذلك يعتبر القانون استثنائي في هذا المحور، كما أن الهدف منه هو السيطرة على البناء المخالف والتعدي على المساحات الزراعية، ولذلك وضعت الحكومة مجموعة إجراءات من أجل تنظيم الوضع والتصالح مع المؤسسات الحكومية تبعاً لبعض المعايير الخاصة بالقانون.

ما هي مراحل التصالح

قد ذكرنا لكم موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد في الفقرة السابقة وهنا سنذكر لكم مراحل التصالح وهي كالتالي :

أولا يقدم الطلب ويتم دفع رسوم الفحص وذلك في مدة لا تتعدى ستة أشهر من إقرار اللائحة بتاريخ 8 يوليو 2019.

بعد ذلك يتم دراسة الطلبات المتعلقة بالتصالح ليتم إصدار القرار أما بالقبول أو بالرفض.

ثم تحدد المبالغ المالية المطلوبة حسب سعر المتر في كل منطقة.

إذا تم قبول الت

فى حالة قبول التصالح، يتم دفع المبلغ المنصوص عليه مع طلاء كامل الواجهات.