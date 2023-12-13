اقتصاد

كل علي كيفك.. اسعار الدواجن اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 + الفراخ البيضاء والبيض بكام النهاردة

اسعار الدواجن اليوم

أميرة جنديةمنذ 4 ساعات
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اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

اسعار الدواجن اليوم، عد الدواجن من الأشياء الهامة جداً والتي يحتاجها المنزل دائما ولا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك  يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار الفراخ اليوم، حيث أن سعرها متغير و يتزايد يوماً بعد يوم، وذلك يتم تبعاً لبعض العوامل مثل حالة العرض والطلب وحالة الاقتصاد المحلي الذي يعد عامل أساسي في تحديد السعر، وإليكم أسعار الدواجن اليوم في الفقرات التالية تابعونا

اسعار الدواجن اليوم

سنذكر لكم اسعار الدواجن اليوم حيث أن أسعارها متغيرة يومياً وجاءت الأسعار في بورصة الدواجن كالتالي:

نوع الفراخسعر الكيلو (جنيه)
الفراخ البيضاء60
الفراخ الساسو70
الفراخ البلدي110
الفراخ الأمهات الأبيض57
الفراخ الأبيض بياض أرضي سجل51
الفراخ الأبيض بياض سلك48
الفراخ الأحمر بياض أرضي سجل61
نوع البطسعر الكيلو (جنيه)
البط المولار65 – 70
البط المسكوفى105
كيلو البط الفرنساوي70 – 75
السعر للمستهلك90 – 100

اسعار الكتاكيت اليوم

قد ذكرنا لكم سعر الفراخ البيضاء في الفقرة السابقة وهنا سنذكر لكم أسعار الكتاكيت اليوم تبعاً لما جاء من بورصة الدواجن وهي كالتالي:

نوع الكتكوتسعر الوحدة (جنيه)
كتكوت أبيض شركات23
كتكوت أبيض قطعان20
كتكوت ساسو18
كتكوت ساسو بيور19
كتكوت بلدي حر8
كتكوت هجين12
كتكوت جيل ثاني14

سعر البيض اليوم

بعدما اسعار الدواجن اليوم للمستهلك، نكشف ايضا سعر البيض كما هو موضح في الجدول التالي، حيث تعمل الدولة علي تخفيض الاسعار، وقد اتخذت بعض الاجراءات الهامة للقضاء على جشع التجار، لذا من المتوقع ان تنخفض الاسعار كليا خلال الايام القليلة المقبلة:

نوع البيضسعر الكرتونة (جنيه)سعر الجملة للمستهلك (جنيه)
البيض الأحمر123133
البيض الأبيض121
البيض البلدي142150
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أميرة جنديةمنذ 4 ساعات
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