كل علي كيفك.. اسعار الدواجن اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 + الفراخ البيضاء والبيض بكام النهاردة

اسعار الدواجن اليوم، عد الدواجن من الأشياء الهامة جداً والتي يحتاجها المنزل دائما ولا يمكن الاستغناء عنها، ولذلك يتساءل الكثير من الأشخاص عن أسعار الفراخ اليوم، حيث أن سعرها متغير و يتزايد يوماً بعد يوم، وذلك يتم تبعاً لبعض العوامل مثل حالة العرض والطلب وحالة الاقتصاد المحلي الذي يعد عامل أساسي في تحديد السعر، وإليكم أسعار الدواجن اليوم في الفقرات التالية تابعونا

اسعار الدواجن اليوم

سنذكر لكم اسعار الدواجن اليوم حيث أن أسعارها متغيرة يومياً وجاءت الأسعار في بورصة الدواجن كالتالي:

نوع الفراخ سعر الكيلو (جنيه) الفراخ البيضاء 60 الفراخ الساسو 70 الفراخ البلدي 110 الفراخ الأمهات الأبيض 57 الفراخ الأبيض بياض أرضي سجل 51 الفراخ الأبيض بياض سلك 48 الفراخ الأحمر بياض أرضي سجل 61

نوع البط سعر الكيلو (جنيه) البط المولار 65 – 70 البط المسكوفى 105 كيلو البط الفرنساوي 70 – 75 السعر للمستهلك 90 – 100

اسعار الكتاكيت اليوم

قد ذكرنا لكم سعر الفراخ البيضاء في الفقرة السابقة وهنا سنذكر لكم أسعار الكتاكيت اليوم تبعاً لما جاء من بورصة الدواجن وهي كالتالي:

نوع الكتكوت سعر الوحدة (جنيه) كتكوت أبيض شركات 23 كتكوت أبيض قطعان 20 كتكوت ساسو 18 كتكوت ساسو بيور 19 كتكوت بلدي حر 8 كتكوت هجين 12 كتكوت جيل ثاني 14

سعر البيض اليوم

بعدما اسعار الدواجن اليوم للمستهلك، نكشف ايضا سعر البيض كما هو موضح في الجدول التالي، حيث تعمل الدولة علي تخفيض الاسعار، وقد اتخذت بعض الاجراءات الهامة للقضاء على جشع التجار، لذا من المتوقع ان تنخفض الاسعار كليا خلال الايام القليلة المقبلة: