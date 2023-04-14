الحق جهز ورقك ويلا.. خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يهتم العديد من المواطنين منذ فترة طويلة بمعرفة أهم شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بعد أن أعلنت بشكل رسمي وزارة الإسكان عن طرح وحدات جديدة لجميع الشباب، ويمكن الحصول عليها بالتقسيط وأوضحت بعض الشروط المحددة لهذه الفئات لكي تتمكن من الحصول عليها، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بشقق الإسكان وأهم الشروط وخطوات التسجيل بشكل تفصيلي.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة أهم الشروط التي تم تحديدها لجميع المتقدمين لكي يتمكنوا من الحصول على شقق الإسكان وتشمل الآتي:

يجب تجهيز كافة الأوراق والمستندات التي تحدد الدخل الشهري لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. لا يمكنك الحصول على أكثر من وحدة سكنية من قبل وزارة الإسكان في نفس العام لهذه الأسرة. يجب سداد قيمة الرسوم المحددة أثناء عملية التسجيل، وألا يكون المتقدم تمت الموافقة عليهم في مبادرة التمويل العقاري الماضية. يجب ألا يقل الدخل عن القيمة المحددة ورفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم. يتم الحصول على الوحدة بشكل فوري وعدم التأخر لأكثر من ستة أشهر.

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

سوف نوضح لكم أهم خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الإسكان الاجتماعي عبر الإنترنت.

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور وكافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد المشروع الخاص بمشروعات الإسكان وإضافة البيانات المحددة والخاصة بك.

اختيار مكان التقديم والحجز والمقدم الذي تم سداده.

بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل التي تتعلق بشقق الإسكان.

مواعيد حجز شقق الإسكان 2023

قامت وزارة الإسكان الاجتماع بتحديد موعد حجز الشقق بدءا من يوم 26 مارس حتى 13 أبريل وسوف يتم فتح باب التقديم بدءا من يوم 30 أبريل حتى يتمكن جميع الراغبين من التقديم للحصول على شقق الإسكان، وسوف يستمر التقديم حتى يوم 4 مايو المقبل وبعد ذلك يتم إغلاق باب التقديم ومراجعة كافة الطلبات التي تم تقديمها، وسوف يتمكن من الحصول عليها جميع المتقدمين في حالة استيفاء كافة الشروط التي تم تحديدها من قبل الوزارة.