الاستعلام عن السجل التجاري سلطنة عمان 2024

تقدم وزارة التجارة والصناعة العمانية خدمة الاستعلام عن السجل التجاري عبر الإنترنت، وتعتبر هذه الخدمة واحدة من الخدمات الإلكترونية المتاحة حيث يُتيح هذا النظام للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان الاستعلام عن معلومات السجل التجاري لأي مؤسسة أو شركة باستخدام رقم السجل التجاري أو الاسم التجاري. يساهم ذلك في التحقق من هوية الشركة المعنية ويحمي المستخدمين من التورط في عمليات النصب والاحتيال.

خطوات الاستعلام عن السجل التجاري سلطنة عمان

يمكنك القيام بالاستعلام عن السجل التجاري في سلطنة عمان باتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التجارة والصناعة من خلال الرابط المتاح “من هنا”.

انتقل إلى قائمة “خدمات”.

اختر خيار “معلومات العمل التجاري”.

اختر خيار “بحث في السجلات التجارية”.

انقر على مربع “قم بإنجازه عبر الإنترنت”.

أدخل البيانات المطلوبة، مثل رقم السجل التجاري والاسم باللغتين العربية والإنجليزية.

انقر على مربع “بحث”.

استعرض قائمة النتائج المعروضة.

انقر على رقم السجل التجاري المرغوب.

اطلع على المعلومات التفصيلية للسجل التجاري.

قم بمقارنة المعلومات المعروضة مع تلك التي قدمتها الشركة للتحقق من هويتها.

الاستفسار عن السجل التجاري سلطنة عمان باسم السجل

للاستعلام عن السجل التجاري في سلطنة عمان بواسطة اسم السجل تتبع الخطوات التالية لتحقيق أمان وسهولة: