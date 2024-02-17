البلاتينية السنوية ..شهادة البنك الأهلي بعائد 23.5% شهري و27% في نهاية المدة بألف جنيه بس

شهادة البنك الأهلي بعائد 23.5%، يتزايد الاهتمام بها، حيث أن البنك الأهلي يقدم العديد من الشهادات الاستثمارية المختلفة التي يمكنك الاستفادة منها لاستثمار أموالك، فهو يوفر تلك الشهادات بعائداً مرتفعاً للمستثمرين، وبذلك تحقق قيمة استثمارية جيدة من هذه الشهادة، في هذا المقال سنستعرض إليكم جميع التفاصيل حول هذه الشهادة وأسعار فائدتها اليوم.

شهادة البنك الأهلي بعائد 23.5%

شهادة ادخار البنك الأهلي لعام 2024 هي من أفضل الشهادات التي توفر عوائد عالية، حيث تمتد فترة الادخار في هذه الشهادة لمدة 3 سنوات، وتمتاز بعائد شهري متغير طوال فترة الشهادة، يتم احتساب العائد اعتبارًا من الشهر التالي لشهر الشراء، وتستطيع الحصول على هذه الشهادة بأدنى قيمة مبلغ شراء تبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، تصل نسبة شهادة البنك الأهلي بعائد 23.5% في الشهر، ويبلغ العائد في نهاية مدة الشهادة بعد مرور ثلاث سنوات 27%، ويتم طرح هذه الشهادة بالبنك تحت مسمى الشهادة البلاتينية السنوية.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

في يناير الماضي انتهت مدة شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 25% التي أصدرتها البنوك العامة المصرية الأهلي ومصر والقاهرة، وتفرض هذه الشهادات التزامات أعلى للعملاء بقيمة 500 مليار جنيه من حيث المبدأ والفوائد المستحقة عليهم، وعلى الجانب الآخر قام بنك الأهلي ومصر بتقديم منتجات ادخارية بقيمة 460 مليار جنيه للاكتتاب في شهادات الادخار وتميزت هذه الشهادات بعائد شهري يبلغ 22.5% وعائد سنوي يبلغ 25% في يناير من عام 2023.