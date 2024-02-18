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المؤسس عثمان 149 مشاهدة الحلقة الجديدة كاملة مترجمة عربي عبر موقع قصة عشق+القنوات الناقلة للمسلسل

علاء محمدمنذ 8 دقائق
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المؤسس عثمان 149 مشاهدة
المؤسس عثمان 149 مشاهدة

المؤسس عثمان 149 مشاهدة يبحث عنه الكثير من المشاهدين حيث حقق هذا المسلسل نجاح كبير منذ عرضه على القنوات الناقلة له وذلك كونه يبرز الكثير من الأحداث المتعلقة حول قصة حقيقة للمؤسس عثمان والذي تستمر أحداثه بشكل مليء بالإثارة والحماس والتتبع في الحلقات بشكل متكامل إذ يتم عرض هذا المسلسل بشكل أسبوعي مساء كل أربعاء وذلك على كثير من القنوات المتخصصة في عرض هذه المسلسلات.

المؤسس عثمان 149 مشاهدة

تم بدء عرض مسلسل المؤسس عثمان عبر القنوات التركية الناقلة لهذا المسلسل والذي تتعدى حلقاته نحو ما يزيد عن 150 حلقة والذي يذاع في مواعيده المعتادة حيث يترقب المشاهدون حلقات المسلسل التي أصبحت متسلسلة من حيث الأحداث ومن بينها الحلقة 149 التي تدور أحداثها حول خيانة غونجا ورغبة أهل القبيلة في معالجة عثمان وذلك بعد تعرضه لحالة تسمم وغير ذلك من الأحداث الشيقة التي ينتظرها المشاهدون.

المؤسس عثمان 139 مشاهدة
المؤسس عثمان 149 مشاهدة

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتم إذاعة مسلسل مؤسس عثمان بصفة أسبوعية وذلك كل يوم أربعاء من خلال مجموعة من القنوات المتعددة التي تعرض أحداث المسلسل لحظة بلحظة ومن أبرزها ما سنوضحه فيما يلي:

تردد القناة على القمر الصناعي ترك سات

  • تردد القناة:  11628.
  • معدل الاستقطاب افقي.
  • الترميز:- 27500.
  • الجودة اتش دي.
  • التصحيح:- 5/6.

تردد القناة على القمر نايل سات

  • تردد القناة 12034.
  • التصحيح 3/4.
  • الاستقطاب افقي.
  • الترميز 27500.

تردد القمر الصناعي عرب سات

  • تردد القناة 11034.
  • معدل الترميز 27500.
  • معدل الاستقطاب عمودي.
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علاء محمدمنذ 8 دقائق
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