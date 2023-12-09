تردد قناة وناسة للأطفال 2024، القناة التي ظهرت للنور لاول مره في عام 2007 بالتحديد في 3 من شهر يوليو وهي القناة التي تبث برامجها باللغة العربية والتي يتم إدارتها من قبل مركز تلفزيون الشرق الاوسط ام بي سي فهي القناة المملوكة للمطرب السعودي المشهور راشد الماجد والتي بثت لأول مرة من خلال حفل غنائي ساهر للفنان راشد الماجد في حضور مجموعة كبيرة من الشخصيات والصحفيين والاعلاميين والفنانين حيث أن القناة متخصصة في الأطفال وتعمل على دعم تربية الأطفال الصغار من خلال أفلام كرتونية وبرامج ممتعة تقدم قيم اخلاقية ودينيى.

قناة وناسة للأطفال 2024

يمكن استقبال تردد قناة وناسة على قمر الصناعي نايل سات بالإضافة إلى القمر الصناعي عرب سات حيث ان استقبال القناة يمكن أن يكون من خلال البيانات التالية:

تردد وناسة نايل سات

تردد قناة وناسة الجديد هو 11559.

معامل الاستقطاب :عمودي.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطأ :5/6.

تردد وناسة عرب سات

التردد هو:11270.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

أهم أغاني قناة وناسة 2024

من خلال استقبال تردد قناة وناسة يمكن للأطفال الصغار الاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأغاني المميزة التي دائما ما تنال اعجاب الطفل الصغير من اهم هذه الاغاني:

أغنية طلع الليل ذهب الفجر.

أغنية يا لولو يا لولو.

أغنية بيب بيب.

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية ماما جت.

وتعد تلك القناة من اهم القنوات العربية التي ظهرت مؤخراً وحققت نسب مشاهدة تتخطي الـ5 مليار مشاهدة ونالت اعجاب الملايين بالوطن العربي بسبب ماتعرضة من محتوي قوي.

محتوى قناة وناسة

من اهم ما تتميز به قناه وناسه هو المحتوى الذي يتلائم مع التقاليد والعادات للمجتمع العربي حيث تحرص القناة دائما على الجمع ما بين التشويق والمتعة والاثارة وفي نفس الوقت المعلومات المفيدة التي تربي الطفل الصغير وتوسيع مداركه بالشكل الذي يساعد اولياء الامور.

بالإضافة إلى ذلك القناة تتميز بجودة الصورة والصوت والمشاهدة بدون أي تشويش أو انقطاع وهو من الامور التي دائما ما تنال الاعجاب وتجعل القناة مميزة بشكل كبير.