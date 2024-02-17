رمضان جاي والخير معاه..سعر السلع الأساسية الرز والزيت والسكر هذا الأسبوع في الأسواق المصرية

سعر السلع الأساسية الرز والزيت والسكر موضع اهتمام وبحث كل الأسر المصريةفي هذه الأيام، حيث لا يمكن الاستغناء عن تلك السلع التي تعد أساس لتحضير الوجبات المنزلية اليومية، وقد شهدت ارتفاع ملحوظ في أسعارها خلال الشهور الماضية.

سعر السلع الأساسية الرز والزيت والسكر

يهتم المواطن المصري بالبحث يوميا عن التغيرات في السلع الأساسية، نتيجة التغيرات في الأسعار بشكل يومي والتي تمثل إرتفاع مستمر، هذا بجانب عدم توفرها في الأسواق أحيانا.

سعر السلع في الأسواق اليوم

نتعرف معا على سعر السلع الأساسية الرز والزيت والسكر وهي التي يبحث عنها كل المواطنين في مصر، وفقا لما أعلنته بوابة أسعار رئاسة مجلس الوزراء، حيث تعيش الأسواق في مصر خلال الفترة الراهنة حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، فقد لاحظ المستهلكون إرتفاع يومي في أسعار كل السلع.

يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم 35.91 جنيها.

سعر كيلو الفول اليوم 60.55 جنيها.

سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم 30.95 جنيها.

سعر الزيت في الأسواق

تعرض سعر الزيت أيضا لكل المتغيرات التي طرأت على الأسواق المصرية، وهذا ما نتج عنه ارتفاع سعره خاصة الأنواع الجيدة، حيث يختلف سعر الزيت من نوع إلى آخر وفقا لاستخدامه ودرجة الصفاء والتكرار.

سعر اللتر من زيت عباد الشمس 105 جنيه.

سعر اللتر من زيت الذرة 125 جنيه.

أزمة السكر في الأسواق

اشتكي آلاف من المواطنين خلال الأسابيع الماضية من عدم توفير السكر في الأسواق، مما كان له تأثير سلبيا بارتفاع سعر للضعف أو أكثر في بعض المحلات، و تجد سعر كيلو السكر في كل محلات السوبر ماركت بجميع محافظات مصر يتراوح بين 45 و 55 جنيها للكيلو، وقد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي عن قرب انتهاء أزمة السكر حد أقصى نهاية شهر فبراير الجاري: