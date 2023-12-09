منصة مظلتي الآن تحميل pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق 2023
منصة مظلتي الآن تحميل pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في عموم العراق 2023
يبحث جميع المنتظرين دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق على نتائج كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لجميع المحافظات العراقية وقد أكدت الوزارة بأن النتيجة النهائية لأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية سوف تكون عبر موقع مظلتي بالعراق ومتاحة للجميع عند ظهورها لذلك سوف نوضح للجميع أهم الشروط المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق.
شروط الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة الدفعة القادمة
الآن هناك العديد من الضمانات اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق كما يلي:
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- أن يكون مقيم في العراق ومطابق لجميع الشروط.
- المتقدم العراقي يفضل أن يكون من فئة محدودي الدخل.
- يشترط أن يكون المتقدم العراقي يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- يجب أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد فأكثر من ذلك.
- لذلك يجب التأكد من توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق.
- لابد من توفير جميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق الفترة الراهنة.
رابط تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة pdf
في الفترة الأخيرة يرغب العديد من المواطنين العراقيين التعرف على كيفية التعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة وسوف نوضح لكم اليوم طريقة الاستعلام على نتائج المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة كما يلي بكل التفاصيل المتعلقة بها عند ظهورها في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كالآتي:
- عليك القيام بالدخول على منصة مظلتي.
- الدخول على الخدمات وتسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة.
- قم بعد ذلك بإدخال اسم المتقدم ورقم البطاقة الشخصية.
- عليك التأكد من توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق الفترة الراهنة.
- بعد ذلك أختيار برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق مع تحديد المحافظة التابع لها.
- كذلك قم بتحديد الدفعة الجديدة التي تريد معرفتها.
- ثم قم بتحميل جميع الكشوفات لجميع المحافظات العراقية.
- كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق يمكن تحميلها عن طريق موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق عند ظهورها.
- ثم قم بعدها بالبحث عن اسم المتقدم لطلب برنامج الرعاية الاجتماعية.
- لابد عند إرسال الطلب لابد من توفير كافة الضمانات مع جميع المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في دولة العراق.