طريقة تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 3 pdf من موقع وزارة الإسكان

كراسة شروط سكن لكل المصريين، جميع الشباب أصبحوا يريدون معرفة جميع التفاصيل الخاصة بمبادرة سكن لكل المصريين، حيث أن تلك المبادرة تقوم بتوفير شقق مميزة خاصة للشباب خاصًة وللمواطنين بشكل عام، فسنعرض لكم في هذا المقال كل ما يتعلق بكراسة الشروط التابعة لسكن لكل المصريين.

كراسة شروط سكن لكل المصريين

لكي يتم التقديم والحجز في برنامج سكن لكل المصريين يجب ان يكون المواطن لديه بعض الشروط التي تم وضعها من قبل البرنامج، حيث أن كراسة شروط سكن لكل المصريين تحتوي على:

يتم انتهاء فترة التقديم في تلك المبادرة يوم 4 من شهر يناير المقبل.

الشقق السكنية أو الوحدات الخاصة بسكن لكل المصريين تكون 90 مترًا، كما أنها تُقسم على 3 غرف غير الصالة.

هناك أنواع وحدات خاصة بالسكن جاهزة لكي يتم تسليمها للمواطن.

هناك أنواع وحدات تكون جاهزة في مدة معينة تصل إلى 36 شهر، ومن ثم يتم استلامها، ولكن هذه الوحدات تكون لديها فائدة 7.5% تستمر حتى 20 عامًا.

يتم إضافة نسبة من سعر الوحدة بنحو 5%، هذه النسبة تكون مبلغ للصيانة.

تفاصيل كراسة شروط سكن لكل المصريين