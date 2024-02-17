تعرف على سعر اليورو والدولار في البنوك الرسمية مع نهاية التعاملات في البورصة المصرية اليوم السبت 17 فبراير 2024

سعر اليورو والدولار في البنوك الرسمية، بعدما أصبح سعر اليورو والدولار في السوق السودا يتصدر المواقع ومحركات البحث على شبكة الإنترنت نقدم لكم السعر الرسمي للدولار واليورو في البنوك المصرية، حيث عاد سعر الدولار للارتفاع بشكل مفاجئ في السوق السوداء وذلك بعد انخفاض سعره الكبير في الأسبوع الماضي، وقد زاد سعر الدولار مرة أخرى بسبب ارتفاع الطلبات على شرائه بكميات كبيرة.

سعر اليورو والدولار في البنوك الرسمية

يتصدر سعر اليورو والدولار السوق السودا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتراوح سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 52 جنيه و 57 جنيه تقريبا لكل دولار واحد، وذلك وفقا ليوم السبت 2024/2/17، ويتم حساب قيمة الدولار في السوق السوداء بناء على عوامل العرض والطلب، في حالة زيادة طلب الأشخاص على الدولار وعجز البنوك عن توفيره سواء للأفراد أو للشركات يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الطلب على الدولار مما ينتج عنه زيادة سعره بالجنيه المصري، وبذلك تعود مرة أخرى الفجوة بين سعر الدولار في البنوك وسعره في السوق السوداء، بينما تتراوح قيمة اليورو في السوق السوداء ما بين 52.63 جنيه تقريبا إلى 58.13 جنيه تقريبا وفقا لتحديثات يوم السبت 2024/2/17.

السعر الرسمي للعملات الأجنبية

الجدير بالذكر أن السعر الرسمي للعملات الأجنبية يختلف بنسبة كبيرة عن السعر في السوق الموازية، وتأتي أسعار العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو كالآتي: