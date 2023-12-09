“الزهر هيلعب وهتقبضوا باكو شهري“ كيفية التسجيل في منحة ال1000 جنية للعمالة الغير منتظمة 2023

كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 من أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، حيث قامت وزارة العمالة بتحديد مبلغ مالي ويتم صرفه للعمالة الغير منتظمة، والجدير بالذكر أن هذا الإجراء تم اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي كما أنه صرح عن إنشاء صندوق الطوارئ والذي يعلن على دعم العمالة الغير منتظمة، وقد يصل ذلك المبلغ إلى 1000 جنيه، وكل ذلك يعتبر سعي من الدولة المصرية وحكومتها في مساعدة وخدمة الشعب المصري لعيش حياة كريمة تساعدهم في مواجهة الغلاء، وذلك ما سوف نتحدث أنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023

تلك المنحة هي مخصصة لذوي العمالة الغير منتظمة الذين لا يملكون رواتب ثابتة، ويتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني بكل سهولة، كما أنه في بعض الحالات يكتفي التقديم بواسطة الهوية الشخصية فقط.

ما هو موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة؟

الكثير من الأشخاص الذين يحصلون على منحة العمالة الغير منظمة والتي تقدر قيمتها 1000 جنية كل شهر عن موعد صرف تلك العمالة، حيث صرحت وزارة القوى العاملة أن تسعى للتحقق من المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة، وأكدت أنه سوف يتم صرفها في خلال الأيام القادمة.

شروط التسجيل في العمالة الغير منتظمة

قامت وزارة القوى العاملة بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها قبل التقدم للمنحة وإذا ما توافرت تلك الشروط في الشخص المتقدم للحصول على المنحة فلن يتم الموافقة عليها، وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

يجب تقديم شهادة تثبت عدم الانتظام في عمل.

يجب أن يكون المتقدم عربي الجنسية أو مقيم داخل مصر.

يشترط أن لا يمتلك وظيفة ثابتة.

يجب تقديم بطاقة شخصية سارية.

يشترط أن يكون عمره 18 عام فأكثر.

الأوراق المطلوبة للتسجيل

لمن يرغب في التقديم منحة العمالة الغير منتظمة 2023 يجب معرفة أنه يوجد بعض الأوراق المطلوبة والتي لابد من توافرها وتلك الأوراق تتمثل فيما يلي:

صورة من الهوية الشخصية.

صورة للتأمين الاجتماعي.

إثبات عدم توافر وظيفة ثابتة.

إرفاق وصولات الغاز والمياه والكهرباء، مع عنوان سكن ثابت.

تأمين العمالة الغير منتظمة

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية أن منحة العمالة الغير منتظمة تشارك في التأمينات الاجتماعية بنسبة تصل إلى 21٪ والتي يتم تقسيمها ما بين كل من العامل وصاحب العمل.