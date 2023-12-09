السكر وصل لكام؟.. إجراءات جديدة من وزارة التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق

تشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السكر مما دفع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على هذه الزيادة وتأمين توفر المنتج الأساسي للمستهلك حيث أصدر قواعد محددة تتعلق بتداول سلعة السكر المحلي والمستورد، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم إجراءات وزارة التموين في مواجهة سعر السكر.

تحديد أسعار السكر

في إطار هذه القرارات الجديدة يجب على الشركات التجارية إشعار الشركات المنتجة بأسماء وعناوين شركات التعبئة التي تم البيع لها، وكذلك السلاسل التجارية التي تم توزيع السكر لديها، يتمثل جزءًا أساسيًا من هذا الإجراء في تقديم الشركات المنتجة لإخطار يومي يحتوي على تفاصيل البيع مثل اسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة.

الرقابة والتوزيع

لضمان فعالية هذه الإجراءات تشارك أقسام الرقابة والتوزيع في مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك في التنسيق والمتابعة حيث يقومون بمراقبة المشترين من شركات الإنتاج ومتابعة سلاسل الإمداد حتى تصل السلعة إلى المستهلك النهائي.

وتعمل الأجهزة الرقابية على فحص جميع نقاط البيع والتأكد من تطبيق جميع القوانين، ويتم فحص الفواتير والتأكد من وجود اسم شركة التعبئة، إلى جانب التحقق من الأسعار والوزن بما يتماشى مع اللوائح والتشريعات المعتمدة كما جاء في القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2017.

تتضمن هذه الإجراءات المتكاملة إلزام الجهات المعنية بتنفيذ التوجيه الوزاري الجديد مع إلغاء العمل بالتوجيه الوزاري السابق رقم 27 لسنة 2022، ويتوقع أن تساهم هذه الخطوات في استقرار أسعار السكر وتحقيق توازن أمني غذائي للمستهلك.

أسعار السلع الغذائية

يشهد السوق حالياً ارتفاع ملحوظ في أسعار السكر حيث بلغ سعر الكيلو جرام وصولًا إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق مما أثار استياء عدد كبير من المواطنين، فيما يلي أسعار بعض السلع الغذائية: