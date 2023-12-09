“خلي بالك لتكون منهم“ حالات رفع عداد الكهرباء من المنزل “ألحق نفسك“

قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بتحديد الحالات التي يتم من خلالها رفع عداد الكهرباء بشكل نهائي، وذلك لأن الكثير من الناس يتساءل حول تلك المشكلة وعن سببها، ويجب العلم أن ذلك يتم وفقًا للقانون، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل في النقاط التالية، حيث تعتبر تلك المشكلة من المشاكل الكبيرة التي يواجهها العديد من الأشخاص وهم لا يعلمون تماما سبب تلك المشكلة ويبحثون عن أسبابها وحل سريع لها.

الحالات التي تتعرض لرفع عداد الكهرباء

قام جهاز مرفق الكهرباء بالتصريح عن الحالات التي تتعرض لرفع عداد الكهرباء وكان ذلك من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذكر أن الشخص الذي يتأخر عن دفع فاتورة الكهرباء بعد 60 يوم متتاليين من إصدار الفاتورة يتعرض أي مواطن داخل الجمهورية لرفع العداد الخاص به، كما أكدت وزارة الكهرباء أيضا أن من يقوم بتراكم وتأخير فاتورة الكهرباء لمدة 60 يوما وتم استبدال العداد القديم الخاص به بالعداد الذي يتم شحنه من خلال كروت الشحن ويتم دفع ثمنه من خلال خدمة التقسيط.

حالات رفع العداد

هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى رفع العداد من المنزل ووفقًا لما حددته وزارة الكهرباء أنه هناك 3 حالات تتعرض لرفع العداد وهم: