“دفعة شهر ديسمبر” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عموم المحافظات موقع وزارة العمل | اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2023، وذلك فيما يتعلق بالوجبة السابعة التي تم الإعلان عنها قبل عدة أيام، ومن المتوقع أن يتم الكشف في وقت قريب عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة، حيث تظل هذه القائمة تحت التدقيق والمراجعة حتى اللحظة، ومن المؤكد أن تظهر خلال الساعات القادمة، مما يمنح المتقدمين من جميع المحافظات العراقية إمكانية معرفة وضعهم فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة

للاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية، قم باتباع الخطوات التالية: