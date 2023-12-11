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“دفعة شهر ديسمبر” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عموم المحافظات موقع وزارة العمل | اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
يريد الكثير من المواطنين معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يتطلع العديد من الأفراد إلى معرفة أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وتشير كل التوقعات إلى أن هذه الوجبة ستكون متاحة قريبًا لجميع المحافظات العراقية، حيث يمكنك الآن التحقق من ما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية عن طريق استخدام منصة مظلتي المخصصة للاستعلام، وقد تم تصميم هذه المنصة لتسهيل التفاعل مع جميع الأعمال والبرامج والمبادرات التي تُقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويهدف ذلك إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة للمواطنين.