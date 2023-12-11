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“دفعة شهر ديسمبر” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عموم المحافظات موقع وزارة العمل | اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

محمودمنذ يوم واحد
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يريد الكثير من المواطنين معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث يتطلع العديد من الأفراد إلى معرفة أسماء الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وتشير كل التوقعات إلى أن هذه الوجبة ستكون متاحة قريبًا لجميع المحافظات العراقية، حيث يمكنك الآن التحقق من ما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية عن طريق استخدام منصة مظلتي المخصصة للاستعلام، وقد تم تصميم هذه المنصة لتسهيل التفاعل مع جميع الأعمال والبرامج والمبادرات التي تُقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويهدف ذلك إلى تسهيل الوصول إلى خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة للمواطنين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للعام 2023، وذلك فيما يتعلق بالوجبة السابعة التي تم الإعلان عنها قبل عدة أيام، ومن المتوقع أن يتم الكشف في وقت قريب عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة، حيث تظل هذه القائمة تحت التدقيق والمراجعة حتى اللحظة، ومن المؤكد أن تظهر خلال الساعات القادمة، مما يمنح المتقدمين من جميع المحافظات العراقية إمكانية معرفة وضعهم فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة

للاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية، قم باتباع الخطوات التالية:

  • قم بزيارة موقع وزارة العمل الشؤون الاجتماعية.
  • أدخل رمز التحقق المرئي الذي ستجده أمامك على الصفحة الرئيسية.
  • اختر خدمات الرعاية الاجتماعية.
  • أكمل البيانات المطلوبة في الأماكن المناسبة.
  • اضغط على أيقونة تنزيل الكشوف.
  • ستنتقل الآن إلى صفحة جديدة حيث ستجد جميع الكشوفات المتعلقة بالوجبات السادسة والسابعة.
  • في حال كنت من المشمولين في الرعاية الاجتماعية، ستحصل على الدفعة المستحقة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

بالنسبة لشروط الحصول على خدمة الرعايا الاجتماعية، فهي كالآتي:

  • يجب على المتقدم أن يكون عراقي الجنسية.
  • يجب أن يكون مقيمًا في دولة العراق.
  • عدم وجود ملكيات أو عقارات ذات قيمة عالية تنتمي للمتقدم.
  • عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم الحد الذي يمنعه من الاستفادة.
  • التحقق من انتماءك إلى الفئات المسموح لها بالتسجيل.
  • الموافقة على المعايير والضوابط التي وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
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محمودمنذ يوم واحد
0

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