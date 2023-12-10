مظلتي لينك أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2023

يمكننا معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق حيث أنها من ضمن الخدمات التي تقدم للمواطنين في العراق في ظل الظروف المحيطة بالبلاد ومن خلال مقالنا سنتعرف على كيفية استخراج النتائج من منصة مظلتي بالعراق للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تحت إشراف وزارة العمل العراقية.

بحث أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق بأن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تعد من ضمن الخدمات المقدمة من الوزارة لدعم بعض من الفئات لتوفير لهم مستوى معيشة أفضل فقد صرحت عن تقديم المساعدات المالية لبعض من الأسر الفقيرة وتوفير المستلزمات الأساسية لهم ولكن بعد توفير جميع الضمانات اللازمة للحصول برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق الوجبة الجديدة.

أهم شروط الحصول علي الرعاية الاجتماعية 2023

يكون عمر المتقدم يتراوح ما بين 18 إلى 60 عام للرجال.

عمر السيدات يتراوح ما بين 15 إلى 55 عامًا.

لابد من أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود في دولة العراق.

كذلك ألا يمتلك المتقدم أصول أو عقارات بثمن عالي للموافقة على طلب الرعاية الاجتماعية.

أن يكون المتقدمين عراقيين الجنسية ومقيم في دولة العراق بصفة دائمة.

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