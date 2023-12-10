الوجبة الاخيرة تحميل الآن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لدى منصة مظلتي 2023

يعتبر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة من ضمن أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثير فتعمل الوزارة على حصول الأسر الأكثر احتياج لدعم الرعاية الاجتماعية من الوزارة وذلك من خلال الإلتزام بكل المعايير حيث لابد من توفير جميع الشروط والأحكام الواجبة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق وعن طريق مقالنا سوف نتعرف على كيفية تحميل الوجبة الأخيرة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالدولة كما يتم القبول في دعم الرعاية الاجتماعية بعد توفير جميع الضمانات والشروط اللازمة لذلك في دولة العراق.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

وزارة العمل في دولة العراق تعمل على توفير الدعم للأسر العراقية حيث يمكن الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بشرط توفير كافة الإجراءات المطلوبة بالوزارة ويحصل عليها فئات عديدة التي ومنهم محدودي الدخل ويمكننا أن نتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال الدخول على موقع وزارة العمل كذلك عن طريق منصة مظلتي بالعراق.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

الآن يمكن الحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية حيث وفرت الوزارة الاستعلام على تلك النتيجة النهائية عند ظهورها لذلك إليكم جميع التفاصيل للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق كالآتي: