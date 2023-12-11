خلي طفلك يردد الأغاني ويفرح .. ضبط تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2024-1445
هناك عدد كبير من الآباء لديهم رغبه كبيره في ضبط تردد قناه طيور الجنة هذه القناه المعروفة على نطاق كبير بكل من الوطن العربي والعالم بشكل عام حيث ان تلك القناه مميزه ويعرفها كل الأطفال الصغار، ويظلوا يتساءلون عنها بصوره دائمة ومستمرة وهي من القنوات الجميلة للغاية التي يرتفع باستمرار البحث عليها لما تشتمل عليه من مميزات لا تحصى، ونعلم أن هذه القناه مشهورة، منذ أن قامت بالبث الخاص بها وفيما يلي سوف نرفق لكم التردد الخاص بها.
تردد قناة طيور الجنة
قناه طيور الجنة من القنوات المميزة والجميلة التي يحب الأطفال الصغار أن يشاهدونها ولا يملون منها على الاطلاق، ومن الجدير بذكر أن هذه القناه تكون متضمنه مميزات كثيره فمن أجل هذه المميزات نجد ان البحث عليها كبير من جانب المواطنين وقد جاء تردد هذه القناه كالاتي:
- التردد: 11274.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
كيفيه ضبط تردد قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة تمتلك سلسلة كبيرة وهائلة من المشاهدات التي حصدتها في وقت وجيز منذ أن انطلقت، كما أن تلك القناة تتميز بمميزات كثيرة منها المحتوى المجاني، وكذلك الإشارة العالية، وغيرهم من المميزات الأخرى التي تتسم بها تلك القناة، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لك ان تضبط التردد الجديد بهذه القناة بمنتهى السهولة بواسطة السير على الخطوات الآتية:
- في البداية، اذهب للإعدادات ومن ثم اختر زر تركيب، وبعدها أيقونة تثبيت يدوي.
- بعد ذلك سجل التردد وتفاصيل القناة.
- في النهاية عليك أن تقم بالنقر على زر تنزيل.