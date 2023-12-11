الاستعلام عن الأسماء المقبولة في تكافل وكرامة 2024

اهتم المواطنين في مصر بالتعرف على أسماء المستفيدين الذين تم قبولهم في برنامج تكافل وكرامه هذا البرنامج الذي يتم تقديمه من جانب الحكومة المصرية لكل المواطنين حتى يتمكنوا من العيش حياه كريمة، ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يكون مشتمل على سلسله من الشروط اللازمة والتي ينبغي أن تتوفر في المتقدمين الراغبون في الاستفادة من الدعم وكما نعلم ان هذا البرنامج يحصل عليه جميع الأشخاص الذين بينتهم، وأشارت اليهم الحكومة المصرية الذين يكونوا مستوفون تلك الشروط الخاصة بالبرنامج ويمكنك الان ان تستعلم عن اسمك بكل سهوله ان كنت مستفيد من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، وفيما يلي سوف نتعرف على تلك الخطوات اللازمة للاستعلام.

الأسماء المقبولة في تكافل وكرامة

صار الآن من السهل عليك أن تقوم بالتعرف على الأسماء التي تم شمولها في برنامج تكافل وكرامة، وذلك من خلال الولوج لموقع وزاره التضامن الاجتماعي واتباعك خطوات بسيطة وفيما يلي الخطوات الخاصة بالاطلاع على أسماء المشمولين في برنامج تكافل وكرامه بكل سهوله ويسر:

الخطوة الأولى الانتقال للموقع الالكتروني المتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

الخطوة الثانية كتابه الرقم القومي المتعلق بك

الخطوة الثالثة الضغط على زر استعلام

شروط تكافل وكرامة

توجد مجموعه من الشروط اللازمة والضرورية التي تكون اساسيه في جميع الأشخاص المستفيدين من البرنامج ومن ابرز تلك الشروط كل ما يلي: