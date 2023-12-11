نزل دلوقتي .. كشوفات أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 1445

حتى هذا الوقت الجاري يتم البحث بصورة مستمرة ودائمه عن الطريقة التي بواسطتها يحصل المواطنين على الأسماء التي تم شمولها وقبولها في برنامج الرعاية الاجتماعية لتتلقى الدعم حيث ان الوزارة العمل العراقية قد نوهت حول تلك الخطوات التي يتم اتباعها ليتم الحصول على هذه الأسماء والاطلاع عليها.

أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية

دعم الرعاية الاجتماعية يحصل عليه كل الأشخاص الذين يرغبون في تلقيه ما داموا متوفر بهم شروط البرنامج المحددة من جانب وزاره العمل العراقية، ومن الجدير بالذكر انه يمكن ان يستعلم المواطنين عن اسمهم في الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الاتية:

الخطوة الأولى الانتقال الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من خلال النقر على هذا الرابط.

الخطوة الثانية النقر على زر الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة كتابه رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة الضغط على زر تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الخامسة كتابه الاسم الرباعي في المكان المخصص له.

الخطوة الأخيرة اضغط على أيقونة بحث، ومن ثم سوف تتمكن من التعرف على اسمك في الكشوفات.

شروط الحصول على دعم رعاية الاجتماعية العراق

نعلم ان وزاره العمل العراقية قد بينت ان هناك سلسله من الشروط اللازمة لكي يتمكن المواطن من تلقي هذا الدعم الخاص بالبرنامج ويمكن لك ان تحصل على الدعم ان كان متوفر بك تلك الشروط المحددة من جانب الوزارة ومن ضمن هذه الشروط كل ما يلي: