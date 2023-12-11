حمل دلوقتي قوائم الاسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

نعلم كثيرًا ان هناك اشخاص كثيره في دوله العراق تريد أن تحصل على الدعم الخاص ببرنامج رعاية الاجتماعية العراقية ولكن هناك العديد يتساءل عن الشروط اللازمة لتلقي هذا الدعم، فكما نعلم ان لكل برنامج خاص بالدعم عدة شروط ينبغي ان تكون متوفرة في الشخص الذي يريد ان يحصل عليها، فهناك شروط لتلقي دعم الرعاية الاجتماعية العراق ويرغب المواطنين في الاطلاع على تلك الشروط، ومن الجدير بالذكر انه بالفعل هناك اشخاص قد قدموا لتلقي هذا الدعم من جانب الرعاية الاجتماعية وهم الان يرغبون في التعرف على الأسماء المشمولة في البرنامج، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم التفاصيل كافة.

الاسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية

تستطيع ان تطلع على اسمك في كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق بمنتهى السهولة واليسر بمجرد انتقالك للموقع الرسمي الخاص بالوزارة واتباع خطوات محدده من جانبها وفيما يلي الخطوات اللازمة للاطلاع على تلك الأسماء:

الخطوة الأولى الولوج للموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من هنا.

الخطوة الثانية اختيار زر الرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثانية اختيار زر الرعاية الاجتماعية. الخطوة الثالثة انتقاء رقم الوجبة.

الخطوة الرابعة النقر على زر استعلام الرعاية الاجتماعية العراق.

الخطوة الرابعة النقر على زر استعلام الرعاية الاجتماعية العراق. الخطوة الخامسة كتابه اسمك رباعيًا.

الخطوة الأخيرة اضغط على خانه البحث، وستجد اسمك ان كنت مستوفي الشروط اللازمة للبرنامج.

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية العراق

هناك جملة من المعايير والقوانين التي يلزم أن تكون متوفرة في الشخص الذي يريد ان يستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية، ومن بين هذه الشروط: