هل غدا عطلة رسمية في العراق؟ قائمة جدول العطل الرسمية في العراق لشهر 12 لعام 2023 وإجازات عام 2024

كما هو الحال في معظم الدول العربية يحصل الموظفين والعمال العراقيين على إجازات متعددة من أجل الحصول على قدر من الراحة، حيث كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن جدول العطل الرسمية في العراق لشهر 12، ويتوقف تحديد العطلات الرسمية والغير رسمية على مجموعة من المعايير المتمثلة في الظروف المناخية والجوية داخل العراق كما تتنوع بين إجازات دينية ووطنية، وسوف نستعرض معكم جدول العطل في السطور المقبلة.

جدول العطل الرسمية في العراق لشهر 12

قامت الأمانة العامة بمجلس الوزراء بدولة العراق بالإعلان عن جدول العطل الرسمية شهر 12 لعام 2023، حيث يحصل الموظفين على الكثير من العطلات الرسمية والغير رسمية، والتي يترقبها ببالغ الاهتمام من أجل رغبتهم في الحصول على قسط من الراحة، علماً بأنه يتم تحديد الإجازات الرسمية على حسب المتغيرات والظروف المناخية في العراق، وجاءت عطلات شهر 12 كالتالي:

توافق عطلة عيد النصر يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023.

بينما توافق عطلة مولد السيد المسيح يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر 2023.

توافق عطلة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير 2024 م.

عطلة يوم الجيش العراقي توافق يوم 6 يناير 2024.

توافق عطلة يوم نوروز 21 مارس 2024.

توافق عطلة عيد الفطر يوم 10 أبريل 2024.

توافق عطلة عيد العمال يوم 1 مايو 2024,.

عطلة عيد الأضحى توافق 16 يونيو 2024.

عطلة رأس السنة الهجرية توافق يوم 7 يوليو 2024.

إلى هنا عبر البديل نكون انتهينا من تقريرنا بخصوص عطل العراق الرسمية خلال شهر ديسمبر الجاري، وجدول العطل الرسمية خلال العام القادم 2024 من بينها الإجازات الدينية، والرسمية لكافة المحافظات العراقية.