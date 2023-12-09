كشوفات ديسمبر spa.gov.iq أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة في جميع محافظات العراق

أصبحت الرعاية الاجتماعية في العراق من أكثر المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في جميع المحافظات، حتى أنه يقوم على توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم لجميع المشمولين في الرعاية، إضافة إلى أنها تسهم بشكل كبير في مساعدة الأسر الأشد فقرًا وذات الدخل المحدود والمتوسط، حتى أنه تم إطلاقها منذ انتشار فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على جميع الأسعار في مختلف دول العالم.

مراجعة الرعاية الاجتماعية في العراق

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بإستقبال جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، والعمل على دراستها بشكل كامل من ناحية المستندات، وعمل دراسة ميدانية للمتقدمين للتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها، على أن تهدف هذه المبادرة في تحقيق التنمية لدى العديد من الأشخاص الذين يُعانون من الحياة الاقتصادية الصعبة، لتؤكد الوزارة بأنه تم إطلاق الوجبة السادسة منذ أكثر من شهر، بحيث يتمكن الجميع من المستفيدين من الإستعلام عنها.

استخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق لعام 2023

هناك مجموعة هامة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وفقًا للنحو الأتي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ليتم القيام بإدخال رمز التحقق في الخانة المطلوبة.

العمل على اختيار الدفعة الراغب فيها.

إدخال باقي المعلومات الخاصة بالمتقدم.

ليتم العمل على ظهور جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك بعض الشروط من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق وفقا لما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

أن تتكون الأسرة المكونة من أربعة أفراد لكي يتم التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية.

يذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بإستقبال جميع الطلبات التي تم تقديمها من قبل المتقدمين في دولة العراق، والقيام على مراجعتها بكل دقة وشفافية، على أن يتم اختيار ما هو متطابق لشروط وضوابط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، حتى أن ذلك يشمل عدد كبير من المواطنين المتقدمين.