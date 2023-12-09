متى الاجازه المطوله القادمة.. وزارة التعليم تُعلن جدول إجازات الترم الثاني 1445 بالتقويم بعد التعديل

يشغل بال العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وخاصة أولياء الأمور والطلبة جدول إجازات الترم الثاني حيث قامت وزارة التعليم في المملكة بالإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للوزارة، فمن المعروف أن الفصول الدراسية داخل المنظومة السعودية حوالي ثلاث فصول دراسية في العام، وبين كل فصل منها يحصل الطلاب على إجازة بجانب الاجازات الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع.

جدول إجازات الترم الثاني 1445

تم الإعلان عن موعد إجازات الترم الثاني في المملكة العربية السعودية حيث جاءت التفاصيل على النحو التالي:

أولا تم إعلان أن الرابع من شهر جمادى الآخر لعام 1445 هو اليوم الأول من إجازة الترم الثاني في المملكة العربية السعودية، وهذا اليوم يوافق 17 من شهر ديسمبر الحالي أول إجازة مطولة، هذا بالإضافة إلى وجود اجازة نصف الترم الثاني يوم 4 من يناير لعام 2024، وهذا اليوم يوافق بالتاريخ الهجري 22 من شهر جمادى الآخر لعام 1445، وتستمر الإجازة حتى تصل إلى يوم 13 من شهر يناير من نفس العام، وهو يوافق تقريبا واحد من شهر رجب.

التقويم الدراسي لعام 1445

قد تم الإعلان عن التقويم الدراسي الخاص بعام 1445 من قبل وزارة التعليم السعودية، وجاء على النحو التالي: