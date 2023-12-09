متى الاجازه المطوله القادمة.. وزارة التعليم تُعلن جدول إجازات الترم الثاني 1445 بالتقويم بعد التعديل
يشغل بال العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، وخاصة أولياء الأمور والطلبة جدول إجازات الترم الثاني حيث قامت وزارة التعليم في المملكة بالإعلان عنه من خلال الموقع الرسمي للوزارة، فمن المعروف أن الفصول الدراسية داخل المنظومة السعودية حوالي ثلاث فصول دراسية في العام، وبين كل فصل منها يحصل الطلاب على إجازة بجانب الاجازات الرسمية وإجازة نهاية الأسبوع.
جدول إجازات الترم الثاني 1445
تم الإعلان عن موعد إجازات الترم الثاني في المملكة العربية السعودية حيث جاءت التفاصيل على النحو التالي:
أولا تم إعلان أن الرابع من شهر جمادى الآخر لعام 1445 هو اليوم الأول من إجازة الترم الثاني في المملكة العربية السعودية، وهذا اليوم يوافق 17 من شهر ديسمبر الحالي أول إجازة مطولة، هذا بالإضافة إلى وجود اجازة نصف الترم الثاني يوم 4 من يناير لعام 2024، وهذا اليوم يوافق بالتاريخ الهجري 22 من شهر جمادى الآخر لعام 1445، وتستمر الإجازة حتى تصل إلى يوم 13 من شهر يناير من نفس العام، وهو يوافق تقريبا واحد من شهر رجب.
التقويم الدراسي لعام 1445
قد تم الإعلان عن التقويم الدراسي الخاص بعام 1445 من قبل وزارة التعليم السعودية، وجاء على النحو التالي:
- أولا كانت بداية الترم الأول يوم الرابع من شهر محرم لعام 1445 هجرية.
- وكانت أول اجازة في العام هي إجازة اليوم الوطني السعودي.
- بعد ذلك تأتي إجازة الترم الثاني في جمادى الأول.
- أما إجازة منتصف العام فتكون يوم 22 من جمادى آخر.
- وهناك أيضا أول إجازة مطولة في شهر رجب وتحديد يوم 17 ديسمبر 2023
- ويبدأ الترم الثالث تحديدا في شهر شعبان يوم 22.
- كما يوجد أيضا إجازة عيد الفطر المبارك وأخيرا مع إجازة الترم الثالث تكون يوم 23 من شوال.
- وجميع هذه الإجازات هي إجازات رسمية بجانب إجازة يوم التأسيس، وهناك أيضا إجازات يتم إصدارها نتيجة بعض الظروف الطارئة مثل سوء الأحوال الجوية.
- وقد أكدت الوزارة على ضرورة تقديم الرعاية الكاملة للطلاب في جميع المراحل التعليمية.
- وذلك بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتمكين الطلاب من تحصيل أعلى الدرجات.