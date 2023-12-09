الساعه كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي 1445 لشهر ديسمبر الدفعة 73؟

يتساءل الأشخاص عن الساعه كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي وذلك مع قرب صرف الدعم، فهناك الكثير من الأشخاص يعتمدون على حساب المواطن كنوع من الدخل الأساسي الذي يلبي لهم المتطلبات، كما أنه لا ينزل في بنك واحد، ولكن هناك الكثير من البنوك التي يمكنها أن تقدم هذا الدعم للأشخاص إن كان بنك الرياض، الراجحي، الأهلي، أو بنك الإنماء، كما أن الوزارة أعلنت عن المواعيد التي تخص الرواتب بالوقت والساعة والتاريخ، ويمكنكم الآن التعرف على ذلك.

الساعه كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي

أعلنت وزارة الموارد بأن الرواتب يتم إيداعها 12 منتصف الليل بنفس يوم صرف الدعم، وبإمكان الأشخاص أن يقوموا بأخذ الرواتب في اليوم التالي مع مواعيد عمل البنك سواء العاشرة صباحًا أو 9:00 وفقًا لكل بنك، وموعد بدء العمل بداخله وليس في الراجحي فقط، بل في كافة البنوك الأخرى التي تم تخصيصها لصرف الدعم.

الاستعلام عن حساب المواطن

يستطيع الأشخاص المستفيدين من حساب المواطن أن يقوموا بالاستعلام عن الدعم، وذلك عبر بعض الخطوات التي حددتها وزارة الموارد وهي كالآتي: