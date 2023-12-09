spa.gov.iq لينك تحميل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

أعلنت الوزارة أتاحت الكشوفات الخاصة بعرض اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لجميع المواطنين، حيث أنها من اهم المساعدات المقدمة لشريحة كبيرة في العراق بالإشراف تحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبعض الجهات الرسمية الأخرى، والتي تحرص على فحص الطلبات الخاصة بالمواطنين والمتقدمين للحصول على الوجبة الأخيرة، وتختار المستفيدين من الدعم بعد دراسة الملفات، لذلك سوف تقوم الإعلان عنهم الكترونيا عبر منصة مظلتي تسهيلا على جميع المواطنين بمعرفة كشوفات الرعاية الاجتماعية، وسوف نعرض ذلك بالتفصيل عبر البديل خلال هذا المقال.

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023

يمكن لجميع الأفراد المتقدمين للحصول على الوجبة الأخيرة الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الكترونيا بعد زياره موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنصة مظلتي التي توفرها الوزارة لجميع المستفيدين، علمًا بأن الوزارة كانت قد أعلنت سابقا عن قبول المواطنين الأقل دخلا والأكثر احتياجًا في العراق للحصول على الدعم من الرعاية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وقد أوضحت الوزارة كيفيه استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية على النحو التالي: