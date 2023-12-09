لتفادي إيقاف الدعم الشهري.. رابط تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر portal.ca.gov.sa

تقدم السعودية دائمًا خدمات إلكترونية لكافة المواطنين دون الذهاب لأي جهة حكومية ومنها تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر إذ أنها ضمن الخدمات المنضمة لوزارة الموارد، مما وفر عليهم وقتًا كبيرًا ومجهودًا كان يبذل في القيام بمثل هذه الأمور، فهذا النوع من الدعم هامًا بالنسبة للجميع، وقامت السعودية بتقديمه حتى تحقق مبدأ التنمية المستدامة وترفع مستوى المعيشة الاقتصادي بالنسبة للأشخاص، إذ أن هناك فئات تحتاج إلى الدعم كثيرًا نظرًا لانخفاض الدخل الخاص بهم، وخطوة تحديث البيانات هو إجراء دوري يقوم به البرنامج لضمان أن يصل الدعم لكافة المستحقين، ومن لم يقم بالتحديث فإن ذلك يعرضهم لانقطاع الدعم.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

خطوة تحديث البيانات التابعة لدعم حساب المواطن هي إجراء هام للغاية، إذ أن ذلك يقوم به البرنامج بشكل دوري، وينصح كافة المستخدمين أن يقوموا بتحديث البيانات بالوقت المحدد، ومن لم يقم بالتحديث فإنه يكون غير مستحق للدعم، وإليكم خطوات تحديث البيانات وهي كالآتي:

أولًا يجب التوجه لصفحة حساب المواطن المباشرة.

انقر فوق اختيار تبويب الدخول.

اضغط بعد ذلك على خانة تسجيل الدخول باستخدام صفحة نفاذ الوطني.

اكتب رقم الهوية بمكانه المخصص له.

أضف كلمة السر التابعة لحساب أبشر.

اضغط على خانة تسجيل الدخول.

أضف بعدها تفاصيل الطلب وأجر التحديث.

انقر فوق تحديث وموافقة بالتعهد.

اختار خانة حفظ.

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن

إن كان الأشخاص يعانون من مشكلة في حساب المواطن أو تم رفض طلب الأهلية التابع إليهم أو لم يتمكنوا من تحديث البيانات أو غيرها من الأسباب التي يمكنهم من خلالها أن يقوموا تقديم اعتراض، وإليكم خطوات القيام بذلك وهي كالآتي: