رابط التقديم على وظائف بنك مصر الجديدة في المحافظات المختلفة..وظيفة ببدلة وكرافتة وقاعد ف التكييف

وظائف بنك مصر الجديدة قد أعلن عنها البنك من خلال المنصة الرسمية الخاصة به على الانترنت والتي أتاحت من خلالها توافر كثير من الفرص الوظيفية التي تحتاج إليها إدارة البنك في كثير من التخصصات المختلفة والمؤهلات المتنوعة التي حصل عليها الخريجين ممن لهم خبرة مهنية تتماشى مع الخبرات التي يحتاجها البنك في تخصصاته المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل ما يخص هذا الموضوع.

وظائف بنك مصر الجديدة

يتطلب بنك مصر الجديدة مجموعة من الوظائف لكثير من المؤهلات المختلفة من كافة التخصصات التي يحتاج إليها البنك وذلك في مجموعة من المحافظات من بينها جنوب الدلتا وشرقها وكذلك مدن القناة ومحافظة كفر الشيخ وكل من محافظات أسوان وأسيوط وسيناء والدقهلية، وأوضح البنك أن أبرز المهام التي سيقوم بها الموظفون ستكون في قطاعات خدمة العملاء واتمام المعاملات الخاصة بالحساب وكذلك تنفيذ الخدمات البنكية المختلفة من أبرزها صرف الشيكات ومتابعة الأرصدة الخاصة بالعملاء وغيرها.

شروط وظائف بنك مصر

هناك مجموعة من الشروط التي أوضحتها إدارة بنك مصر الجديدة فيما يخص الوظائف التي أعلن عنها البنك وذلك كما يلي: