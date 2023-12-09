اشتريه ومش هتندم .. شهادة الأهلي فورا من البنك الأهلي “دولارية”بعائد يوصل ل 27% فلوسك هتكتر وبالأخضر

شهادة الأهلي فورا من البنك الأهلي، يبحث الكثير عن شهادة الأهلي فورا من البنك الأهلي، حيث يرغب عملاء البنك في الادخار من العملات الأجنبية والاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، وانطلاقا من هذا المبدأ عمل البنك على تحقيق رغبات العملاء وأعلن عن إصدار شهادتين ادخار جديدتين بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي) وهي شهادة الأهلي بلس وشهادة الأهلي فورا، ومدة هذه الشهادات 3 سنوات وتم إصدار الشهادتين يوم الأربعاء بتاريخ 26 يوليو 2023.

شهادة الأهلي فورا من البنك الأهلي

تعتبر شهادة الأهلي فورا من البنك الأهلي أحد شهادتين الادخار بالعملات الأجنبية، وتهدف هذه الشهادة إلى المحافظة على مدخرات العملاء والعمل على زيادتها عن طريق عائد مناسب ينمي مدخراتهم وتبلغ مدة هذه الشهادة 3 سنوات كما تبلغ قيمة الحد الأدنى للشراء 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، وسعر العائد 27% (دولار-9% سنوي يصرف مقدمات المعادل بالجنيه المصري)، ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة ويحق للأفراد المصريين والأجانب بالغين وقصر حق شراء الشهادة.

سمات شهادة الأهلي فورا من البنك الأهلي وطرق شرائها

تعتبر الشهادة اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف بها إلا لصالح البنك الأهلي فقط، ولا يجوز الاقتراض بضمان الشهادة أيضا، وتتجدد الشهادة تلقائيا في تاريخ استحقاقها وفقا للسعر المعلن في حالة عدم التوقف عن إصدار المنتج.

يمكن شراء الشهادة من خلال عدة طرق سواء من موقع البنك أو الانترنت البنكي كما يمكن الشراء عن طريق الاتصال بخدمة الأهلي 19623 أو الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل بالخارج للبنك أو شبكة فروع البنك المتواجدين في مصر.