الصندوق الاجتماعي|:شقق الإسكان للمطلقات 2024 الشروط والمستندات المطلوبة

شقق الإسكان للمطلقات الشروط أحد طرق الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية، لفئات المجتمع الأكثر احتياجا وخاصة السيدات المطلقات التي لا تملك دخل ثابت، حيث تهتم الدولة بالمرأة وخاصة المعيلة وتوفر لها كل الدعم بشتى الطرق، إيمانا من الدولة بدور المرأة في بناء مجتمع قوي ومنتج.

شقق الإسكان للمطلقات الشروط

تبحث السيدات المطلقات عن الشروط التي وضعتها الوزارة لكي تحصل على، وحدة سكنية مخفضة تابعة لنظام الإسكان الجديد المقدم من الدولة، ومعكم الآن نوضح كل ما يتعلق بالإسكان الاجتماعي للمطلقات.

شروط الحصول على شقق الإسكان للمطلقات

شقق الإسكان الاجتماعي موجهة بوجه عام إلى كل من يستحق الدعم فعليا، فلن تتمكن كل المطلقات من الحصول على شقق مدعمة، لابد من اكتمال كل الشروط التالية في كل حالة:

الشقق متاحة للمصريات فقط.

يجب أن يكون العمر بين 21 عام و 50 عام.

الحد الأدنى لدخل السيدة الشهري 1500 جنيه.

لا يزيد الدخل السنوي عن 72 ألف حتى تكون من الفئات المستحقة.

لا يجوز حجز عدة وحدات سكنية في نفس الإعلان، بينما يمكن التقديم في عدة إعلانات متتالية في حالة رفض الطلبات السابقة.

عدم الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري سابقا.

عدم امتلاك عقار مسجل بإسم المطلقة.

يجب أن تكون مقيمة داخل المحافظة التي قدمت فيها والموجودة في الإعلان .

الأوراق المطلوبة للحصول على شقق الإسكان للمطلقات