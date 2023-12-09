التقديم بدأ ومعاك فرصة تجهز نفسك عشان آخر موعد لتقديم شقق الإسكان الاجتماعي لسة شوية

آخر موعد لتقديم شقق الإسكان، يتساءل المواطنون عن آخر موعد لتقديم شقق الإسكان، وكيفية التقديم وأهم الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان، حيث أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن فتح باب التقديم بداية من يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023 وآخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 حيث يستمر التقديم لمدة شهر.

آخر موعد لتقديم شقق الإسكان

يبحث العديد عن آخر موعد لتقديم شقق الإسكان وطريقة حجز الوحدات السكنية، ويتم الحجز من خلال عدة خطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختيار أيقونة حجز وحدات سكنية والضغط عليها.

إنشاء حساب.

كتابة الاسم رباعي.

كتابة الرقم القومي الموجود في البطاقة.

قراءة كراسة الشروط الخاصة بالمشروع المراد اختياره.

سداد مقدم الحجز.

للتأكد من نجاح الخطوات سيصل رسالة بنجاح العملية.

ويجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويتراوح عمره ما بين 21 إلى 50 سنة، بالإضافة إلى عدم تجاوز الدخل الشهري 6000 جنيه ولا يجوز التقدم لأكثر من وحدة سكنية، كما يتم دفع مبلغ 6000 جنيه في البداية لتأكيد الحجز ثم يتم التسديد بشكل ربع سنوي عن طريق أي مكتب بريد مصري.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

يتعين على الفرد المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي تحضير عددا من الأوراق المطلوبة وهي صورة من الرقم القومي وصورة من شهادة الميلاد، بالإضافة إلى إيصال مرفق مياه أو غاز وصورة من عقد إيجار الشقة، وأيضا قيد عائلي ومفردات المرتب.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

يعرف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أنه هيئة حكومية مصرية تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم إنشاؤها عام 2018، ويهدف الصندوق إلى التمويل العقاري وطرح وحدات سكنية للطبقات المنخفضة ومتوسطة الدخل.