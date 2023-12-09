بسعر معقول جدا وتقسيط على 20 سنة سعر شقق سكن مصر أكتوبر هيضرب شركات العقارات بالقاضية..شوف السعر كده وانت تعرف

سعر شقق سكن مصر أكتوبر يعتبر من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها كثير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان في عدد من المدن بمحافظة القاهرة وذلك بنظام القرعة العلنية التي سيتم عقدها بين المتقدمين من المواطنين للحصول على هذه الوحدات، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كل ما يخص هذا الموضوع.

سعر شقق سكن مصر أكتوبر

طرحت وزارة الإسكان في مرحلتها الثانية مجموعة من الوحدات السكنية المتنوعة التي تناسب أسعارها كافة الفئات في المجتمع وذلك بمساحات مناسبة للغاية وتلائم كافة العائلات والتي تتراوح ما بين 115 وتصل إلى 118 مم، ومن المقرر أن تكون طريقة السداد إما نقدًا أو من خلال دفع شيك معتمد وكذلك يمكن السداد من خلال نظام التحويل البنكي.

مناطق طرح شقق مصر

تشمل المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لـ شقق مصر نحو 20 ألف شقة موزعين على 8 مدن جديدة وهي كالتالي: