أبو صلاح بيجري ورا هالاند .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي+ قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2023 – 2024

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي صراع مستمر بين عمالقة كرة القدم، في أحد الدوريات قوة وشهرة في عالم كرة القدم، حيث يختلف الترتيب يوما عن الذي يليه، حيث تؤثر كل هزيمة أو فوز على ترتيب الهداف في الدوري.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، البريميرليج هو مسابقة الدوري الإنجليزي الذي استطاع أن يجذب انتباه كل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وإلى الآن مازال هالاند اللاعب في فريق مانشستر سيتي محتل الصدارة في قائمة الهدافين، خاصة بعد تعرض فريقه للخسارة من أستون فيلا، وقد أحرز اللاعب 14 هدفا حتى الآن بفارق أربعة أهداف عن المركز التالي، وقد حصل هالاند على لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2022 بإجمالي 36 هدف، بالإضافة إلى جائزة الحذاء الذهبي، فهل يستطيع هالاند الحفاظ على مستواه وتحقيق نفس اللقب الموسم الحالي؟

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي 2023 – 2024

يهتم الكثير من الجماهير العربية وخاصة المصريين بالتعرف على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، رغبة منهم في معرفة ترتيب النجم المصري محمد صلاح، والجدير بالذكر أن صلاح يحتل المرتبة الثانية كما سنذكر الآن.

هالاند عن فريق مانشستر سيتي إجمالي الأهداف 14.

محمد صلاح نجم ليفربول بعدد أهداف 10.

سون هيونج يمثل فريق توتنهام وعدد ما أحرزه من أهداف 9.

جاريدو بوين الذي يلعب في نادي ويستهام وسجل 8 أهداف.

هوانج هي تشان لاعب نادي وولفرهامبتون وسجل أيضا 8 أهداف.

أولي واتكينز نجم فريق أستون فيلا بمجموع 8 أهداف.

الأسماء المرشحة للفوز بلقب هداف البريميرليج

تعد بطولة الدوري الإنجليزي أكثر البطولات شعبية خاصة في الوطن العربي، كما أنها تعد أكثر البطولات سخونة وإثارة، نظرا لقوة المنافسة بين الفرق المشاركة، ومن الصعب للغاية أن يتم وضع توقعات للفائز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، ولكن يتوقع الكثير من الخبراء الرياضيين أن “ايرلينج هالند” على رأس تلك القائمة، حيث يعد أكثر اللاعبين حفاظا على المستوى المتقدم، يليه النجم محمد صلاح نجم ليفربول الذي حصل على اللقب ثلاث مرات.

موعد مباراة الجولة القادمة

تنطلق في الساعة الثانية والنصف عصر اليوم السبت المباراة الأولى في الجولة ال16 من الدوري الإنجليزي الممتاز بلقاء يجمع نادي ليفربولل ونادي كريستال بالاس حيث يسعى نادي ليفربول في الفوز للاستمرار في احتلال المركز الثاني، ويأمل محمد صلاح في إحراز أهداف لملاحقة الدبابة البشرية النرويجية هالاند في صراع الهدافين.