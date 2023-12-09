جهز ورقك قربت.. موعد مسابقة ال 30 ألف معلم من وزارة التربية والتعليم 2024/ 1445

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يعمل تحت إشراف الدكتور صالح الشيخ، بالإعلان عن مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 وهي المسابقة الثالثة على التوالي بالنسبة للمعلمين، حيث يرغب الكثير من المعلمين في المشاركة في تلك المسابقة، ولكن يجب معرفة أن هناك بعض الشروط لذلك وهذا ما يتساءل عنه الكثير من المواطنين، لذلك سوف نتحدث من خلال النقاط السابقة عن كل ما يخص المسابقة وموعدها.

موعد مسابقة ال 30 ألف معلم من وزارة التربية والتعليم 2024/ 1445

قام الجهاز المركزي بالتصريح على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقال أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن أن مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 من المقرر أنها سوف تقام في يناير القادم، والتي سوف تشمل ما يقارب نحو 30.000 معلم وذلك لسد احتياجات الوزارة، واستكمل حديثه الدكتور مصطفى مدبولي بأنه من المقرر إنشاء تلك المسابقة والتي سوف تكون استكمال للعام الأول والثاني وذلك ليكون في نهاية 2024 بلغ عدد المعلمين إلى 90.000 معلم وذلك وفقًا للخطة الموضوعية.

شروط مسابقة التربية والتعليم لعام 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاشتراك في المسابقة وهي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية.

يشترط أن يكون ذا سمعة طيبة.

يجب أن يكون المتقدم ليس لديه أي أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن لا يزيد عن 40 عام.

أن يكون متخرج بتقدير مقبول فأعلى.

أن ينجح في الاختبارات المقررة.

أن يجتاز في الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم

هناك بعض الأوراق التي لابد من توافرها لمن يرغب في التقديم على مسابقة التربية والتعليم لعام 2024 وتلك الأوراق تتمثل فيما يلي: