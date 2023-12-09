لهذه الفئة فقط.. ايام الانتخابات اجازة رسمية لمدة ثلاث أيام مستمرة من الأحد حتى الثلاثاء

مفترض الأحد القادم هو موعد بداية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 واختيار رئيس جديد لجمهورية مصر العربية، وما يشغل بال الطلاب والموظفين الآن ايام الانتخابات اجازة رسمية أم لا، خصوصًا أن الكثير من الطلاب وخصوصًا طلاب الجامعات يرغبون في الإدلاء بصوتهم والمشاركة في انتخاب الرئيس القادم، فدعونا نوضح لكم تفاصيل الأمر.

ايام الانتخابات اجازة رسمية

حتى الوقت الحالي لم يصدر أي قرار رسمي بشأن وجود إجازة رسمية للعاملين في قطاعات الدولة أو الطلاب في الجامعات طوال فترة الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أن العمل طبيعي ومستمر في المواعيد الطبيعية له، بينما يوجد إجازة رسمية ثلاث أيام متواصلة في المدارس الذي بها لجان للتصويت والاقتراع وإدلاء للأصوات.

وهذا يعني أن الإجازة رسمية للمدارس التي بها لجان انتخابية فقط وخلاف هذا فالعمل مستمر رسمي بالمواعيد الرسمية له دون أي خلل، وقيل أنه سيتم منح العاملين نصف يوم، وذلك يوم الأحد القادم من أجل الإدلاء بأصواتهم هم وطلاب الجامعات، ولكن لم يصدر قرار رسمي بهذا الأمر حتى هذه اللحظة.

إذن الإجازة فقط لطلاب المدارس وليس المعلمين بها، وأي مدرسة لا يوجد بها لجان فالدراسة بها مستمرة دون إجازات.

مواعيد الانتخابات الرئاسية 2024

وضحنا لكم ايام الانتخابات اجازة رسمية لحوالي عشرة آلاف مدرسة، حيث يحصلون على إجازة لوجود لجان بالمدرسة، وبالنسبة لمواعيد الانتخابات، فهي في الموعد التالي:

تبدأ الانتخابات يوم الأحد العاشر من ديسمبر القادم 2023.

تستمر عملية الانتخاب والاقتراع لمدة ثلاث أيام في المدارس التي بها لجان.

تنتهي الانتخابات يوم الثاني عشر لديسمبر لعام 2023.

هل الأحد القادم إجازة في الجامعات؟

يعتقد بعض الطلاب في الجامعات أن الأحد القادم إجازة رسمية بسبب الانتخابات الرئاسية، ولكن لا قرار رسمي بهذا الأمر، ولكن قبل أنه سيكون إجازة نصف يوم، بحيث يتمكن طلاب الجامعات بالإلاء بأصواتهم ولكن لا تأكيد على هذا حتى الآن، ولكن ناشد وزير التعليم العالي أساتذة الجامعات بحث الطلاب على التصويت والإدلاء بأصواتهم والمشاركة بهذه الانتخابات.

مواعيد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تبدأ الانتخابات الرئاسية للمواطنين في الداخل يوم الأحد القادم غدًا، حيث تستمر عملية التصويت لمدة ثلاث أيام، حيث في الثامن عشر من شهر ديسمبر سيتم الإعلان عن النتيجة في الجريدة الرسمية للمنتخب الفائز والذي تم تنصيبه لمنصب رئاسة الجمهورية كفترة قادمة، وبالتوفيق للجميع بإذن الله.