بالموبايل من مكانك.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي للانتخابات الرئاسية 2024

بعد أيام قليلة وربما ساعات تبدأ الانتخابات الرئاسية للعام 2024، ولهذا يرغب الكثيرون في التعرف على مكان الانتخاب الخاص بهم، حيث يرغبون في أن يكون لديهم وعي بمكان الانتخاب، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يتم التعرف على اللجنة الانتخابية، حيث اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي بكل سهولة ومن خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للانتخابات، فتابعوا معنا.

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

يمكن بكل سهولة للمواطنين في جمهورية مصر العربية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي للمواطن المكون من أربعة عشر رقم، ومن ثم النقر على الاستعلام، حيث تأتي الخطوات على النحو التالي:

توجه في البداية إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الموجود على شبكة الإنترنت، ثم أضف الرقم القومي الخاص بك، ثم بالنهاية انقر على استعلام.

سوف تظهر لك النتيجة وبها مكان اللجنة الخاص بك ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشف الانتخابي.

مع العلم أنه يمكن طلب تغيير المركز الانتخابي وتغيير مكان الانتخاب الخاص بك.

مواعيد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وضحنا لكم كيف اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي، وبالنسبة للانتخابات فمقرر القيام بها كما وضحت الهيئة الوطنية للانتخابات بداية من الأحد القادم، حيث تبدأ الانتخابات من يوم العاشر من شهر ديسمبر وتستمر حتى يوم الثاني عشر لديسمبر من عام 2023، والجدير بالذكر أن المنتخبين يُفاضلوا بين المرشحين، حيث تم ترشيح أربعة من المرشحين، وهم كالتالي:

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الرئيس الحالي لجمهورية مصر العربية.

فريد زهران.

حازم سليمان عمر.

عبد السند يمامة.

هل أيام الانتخابات إجازة رسمية؟

يعتقد البعض أن جميع المصالح الحكومية ستكون بها إجازة رسمية بسبب الانتخابات الثلاث أيام القادمة، ولكن هذا غير صحيح، فالإجازة فقط للمدارس، بل وليس كل المدارس، بل المدارس التي بها لجان للانتخاب، وستكون الإجازة رسمية للمعلمين والمعلمات والطلاب أيضًا بسبب إجراء الانتخابات الخاصة بالرئاسة لعام 2024، لذا انتبهوا فالدوام طبيعي أيام الانتخابات.

إجازة ثلاث أيام قادمة للمدارس

بداية من غدًا الأحد وإلى يوم الثلاثاء القادم إجازة رسمية في كل المدارس المصرية، وذلك في المدارس التي بها لجان خاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث إجازة لمدة ثلاث أيام في عدد حوالي عشرة آلاف مدرسة وأكثر، وهذه الإجازة مُعلن عنها بشكل رسمي من قبل مجلس الوزارء المصري وتُنفذ على كل المدارس التي بها لجان انتخابية وأماكن للاقتراع والتصويت.