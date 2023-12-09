خبر حلو للعراقيين.. تصدير منتجات عراقية إلى الكويت

كشفت الهيئة العامة للجمار في العراق اليوم الجمعة، عن تصدير الدولة لمنتجات عراقية في مركز جمرك سفوان الحدودي داخل محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، وتضمنت المنتجات المعنية بالتصدير مادة المولاس أو ما يُطلق عليها مادة الدبس السكري، ووصل عدد شحناتها إلى 3 شاحنات من إنتاج مصنع السكر في ميسان، إلى الجانب الكويتي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتصدير.

تصدير المولاس العراقي إلى الكويت

وأكدت الهيئة، إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتصدير، في إطار العمل على تشجيع المنتج الوطني العراقي، وكذلك دعم الصناعيين والمزارعين في العراق، على أن كان ذلك من قبل الشركة العامة للمنتجات الغذائية التابعة لإحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، مما يُساهم ذلك في تعزيز التعاون التجاري بين دولة العراق والكويت، عبر طرحها للعديد من المنتجات العراقية الهامة للكويت.

كمية المولاس المصدرة للكويت

وفي نفس السياق، أعلن جعفر كاظم، مدير عام شركة المنتجات الغذائية في العراق، عن أن الشركة قامت بضخ وتصدير ما يُقارب من 200 طن من المولاس مجهزة وموجهة إلى شركة كويت فارم شريمب، حيث إن المولاس المعني بالتصدير يأتي نتيجة عصير البنجر بعد استخلاص السكر منه، والعمل على استخدامه كمكون أساسي في صناعة الأعلاف للحيوانات وكذلك التقطير من أجل العمل على انتاج الكحول.

وتعمل دولى العراق في الوقت الحالي على زيادة التبادل للتجاري وتعزيز التعاون بين العديد من دول العالم، خاصة وأن عملتها تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة أمام عملة الدولار، مما اثر ذلك السلع والاحتياجات الأساسية أمام المواطنين، وجاء ذلك عقب تفشي فيروس كورونا الذي اثر على الحالة الاقتصادية كذلك في الفترة الأخيرة على مستوى العالم.