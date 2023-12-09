مباشر spa.gov.iq لينك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة 2023 العراق شهر ديسمبر

يبحث الكثير من المواطنين العراقيين عن كشوفات الدفعة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث إن الرعاية الاجتماعية تأتي في هيئة دفعات تشمل العديد من المواطنين والفئات المنطبق عليهم شروط الحصول على المنحة، حتى أنها تعمل على تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لجميع الأشخاص الأشد احتياجًا والأكثر فقرًا في العراق.

التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

وفي هذا قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، على إطلاق منصة مظلتي ليتم العمل على استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعات المالية الجديدة، إضافة إلى أن المنصة يمكن التقديم من خلالها لجميع البرامج والمنح المقدمة من حكومة العراق، لتُسهل على جميع المتقدمين في إنهاء جميع الإجراءات اللازمة بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى أي مقر او مكان.

استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية في العراق

لكي تتمكن من القيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة، عليك اتباع الخطوات التي نصت على التالي:-

أن يتم التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ومن ثم يتم الذهاب إلى الصفحة التالية من المنصة.

بعد ذلك يتم القيام بإدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستفيد.

القيام بالضغط على زر “تنزيل الكشوفات”.

ليتم في النهاية تنزيلها في النهاية بكل سهولة، وإمكانية التعرف على جميع الأسماء المشمولة في البرنامج.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

من أجل القيام بالتسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق، عليك اتباع الشروط الأتيه:-

يجب وأن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية. كما يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق. ألا يكون لديه من أصول أو عقارات ما تمنعه من التسجيل في برنامج الرعاية. أن يتكون عدد الأسرة من 4 افراد لكي يتمكنوا من التسجيل.

على أن يُراعي بأن الوجبة السادسة من الرعاية الاجتماعية، سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، من أجل أن يتمكن جميع المواطنين والمتقدمين، ومن الإستعلام عنها والتعرف على كافة الكشوفات التي تشملها الوجبة في محافظات العراق، وذلك بعد مراجعة واضحة ودقيقة لجميع الطلبات المقدمة عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

في حالة الإعلان عن تفاصيل جديدة عن الوجبة السابعة سيتم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ومن المتوقع أن يكون ذلك في الأيام القادمة، خاصة بعد الانتهاء من توزيع الوجبة السادسة التي كانت تضم الكثير المواطنين في مختلف أنحاء محافظات العراق، بما تسمح للجميع في الحصول على الدعم.