قرار وزير التموين بشان السكر.. إضافة اتنين كيلو حر زيادة على بطاقة التموين بسعر 27 جنيه وهذه التفاصيل

صدر أمس الخميس السابع من شهر ديسمبر من عام 2023 قرار وزير التموين بشان السكر، والذي وضع ضوابط لأزمة السكر محاولًا السيطرة على هذه الأزمة، حيث أضاف كيلو من السكر زيادة على بطاقة التموين ولكن للبيع الحر، فدعونا نوضح لكم تفاصيل الأمر.

قرار وزير التموين بشان السكر

أضاف وزير التموين والتجارة الداخلية وفقًا لقراره الأخير كيلو من السكر الحر على بطاقة التموين التي بها عدد أفراد يقل عن أربع أفراد، بينما اثنين كيلو من السكر على بطاقة التموين التي بها عدد أعلى من أربع أفراد، ولكن ليس ضمن السلع التموينية وإنما يدفعه المواطن نقدًا ولكن بسعر مخفض عن سعر الأسواق، حيث كيلو السكر بسعر 27 جنيه مصري.

وللعلم أن هذا السعر لكيلو السكر الحر ويتم إتاحته للمواطنين على بطاقة التموين ويُصرف لهم في حالة دفعهم مبلغ 27 جنيه مصري، حيث تُسدد نقدًا، وللعلم أن هذا التوجيه سيتم العمل به من يوم الحادي عشر من ديسمبر القادم، حيث الجهات المعنية سوف تبدأ في تنفيذه من يوم الاثنين القادم ومن يخالف ذلك سيُعرض نفسه لمسائله قانونية.

سعر السكر على بطاقة التموين

وضحنا لكم قرار وزير التموين بشان السكر، وبالنسبة لسعر السكر الحر المضاف على البطاقة التموينية والذي يتم دفع مبلغه نقدًا، فهو بقيمة 27 جنيه مصري، بينما سعر كيلو السكر على بطاقة التموين والذي ينزل بالمجان إلى المواطنين على بطاقة التموين، فهو بسعر 12.60 جنيه مصري ولم يتغير سعره أو يزيد، بل للفرد الواحد كيس من السكر على البطاقة لا أكثر ولا أقل أيضًا.

تطبيق قرار وزير التموين للسكر

تبدأ منافذ وزارة التموين المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية من يوم الاثنين القادم من تطبيق قرار الوزير الأخير بشأن السكر، حيث يمكن للمواطن ببطاقة التموين الحصول على كيلو أو اثنين كيلو من السكر حر سعره فقط بسعر 27 جنيه مصري، ولن يزيد عن هذا السعر داخل المنافذ لكل المواطنين.

حقيقة زيادة نصيب الفرد ببطاقة التموين للسكر

بعد حل أزمة السكر الأخيرة نوعًا ما وتوفير كمية من كيلو إلى اثنين كيلو على بطاقات التموين، اعتقد البعض بأنه تم زيادة نسبة السكر للفرد على بطاقة التموين، والحقيقة أن للفرد كيلو واحد فقط من السكر على بطاقة التموين بسعر 12 جنيه و60 قرش، وأي زيادة يتم دفع مبلغ 27 جنيه مصري للكيلو الواحد لا أكثر.