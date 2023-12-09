“شقتك جاهزة على المفتاح“ أستلم شقتك من شقق سكن المصريين + الأماكن وشروط التقديم

صرحت وزارة الإسكان عن توفير مجموعة من الشقق السكنية للمواطنين المصريين، كما أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق حياة كريمة لمواطنيها وذلك نظرًا لارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة، لذلك ازدادت محركات البحث حول ما يخص الشقق السكنية وخاصة بالنسبة للشباب التي تبحث عن شقق للزواج ومع ارتفاع الاسعار الذي يشهده العالم كله تقوم الحكومة المصرية في مساعدة المواطنين وتقديم الكثير من سبل الراحة لهم لمساعدتهم في عيش حياة كريمة ومناسبة، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

أماكن شقق سكن المواطنين المصريين

قام رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي عن أماكن تواجد شقق سكن المصريين، كما أنه أكد على أنها توجد في أنحاء جمهورية مصر العربية، وذكر أيضا أنها جاهزة على التسليم، وأماكن تواجدها:

الأشخاص الذين يسكنوا في (محافظة الفيوم-الفيوم الجديدة)، يمكن التحويل إلى (الفيوم-هوارة المقطع-دمشقين).

الأفراد الذين يسكنوا في (الفيوم-طامية) يمكن التحويل إلى (الفيوم-هوارة المقطع-دمشقين-شدموه).

أما عن سكان (البحيرة-دمنهور) وسكان (مناطق مطروح-العلمين) يمكن التحول إلى (البحيرة-وادي النطرون).

بالنسبة لسكان (المنيا-المنيا الجديدة) يمكنهم التحويل إلى (المنيا-مركز المطهرة).

أما بالنسبة لسكان (الإسماعيلية-موقع أبو خليفة) يمكنهم التحويل إلى (الإسماعيلية-التل الكبير-القنطرة شرق).

بالنسبة لسكان (قنا – أبوتشت القارة) يمكنهم التحويل إلى (قنا قوص-الوقف).

شروط سكن المصريين

هناك الكثير من الشروط التي لابد من توافرها لمن يرغب في التقديم على سكن شقق المصريين، قامت وزارة الإسكان بتوضيح تلك الشروط والتي سوف نتعرف عليها فيما يلي: