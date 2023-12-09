الدولار مش ناوي على بر | سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 9-12-2023| الدولار الأمريكي لحظة بلحظة في السوق الموازية

يشغل سعر الدولار في السوق السوداء في مصر، العديد من المتهمين ومضاربي العملة الخضراء، وخاصة مع وجود الفجوة بين سعر الدولار في البنك وسعر الدولار في السوق السوداء، وقد شهدت العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية هبوط في السوق الموازية مع استمرار الاستقرار في البنوك الرسمية والخاصة، واليوم السبت 9 ديسمبر 2023، استقر سعر الدولار في السوق السوداء في مصر على الرغم من محاولات مضاربي الورقة الخضراء في استغلال الوضع الحالي للسيطرة على السوق ورفع سعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر

شهدت أسعار الدولار المقابلة للجنيه المصري ارتفاعاً نسبياً، بعد أن زاد سعر الصرف بأكثر من 4 جنيهات يومي الأربعاء والخميس.

تراوح سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر ما بين 46 و47 جنيهاً للشراء و48.5 جنيهاً للبيع، وهذا يشكل انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً بالأيام السابقة التي تجاوزت خلالها الأسعار حاجز الـ 51 جنيهاً للدولار الواحد.

سعر 1 دولار أمريكي = 48.35 جنيهًا مصريًا.

سعر 5 دولارات أمريكية = 242 جنيهًا مصريًا.

سعر 10 دولارات أمريكية = 484 جنيهًا مصريًا.

سعر 50 دولارًا أمريكيًا = 2,418 جنيهًا مصريًا.

سعر 100 دولار أمريكي = 4,835 جنيهًا مصريًا.

سعر 1000 دولار أمريكي = 48,350 جنيهًا مصريًا.

سعر الدولار الآن

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري في تقرير سابق أن حجم الودائع العربية قصيرة الأجل في البنوك المصرية، قد زادت من 8.9 مليار دولار في شهر مارس الماضي، إلى 15.4 مليار دولار حتى نهاية يونيو القادم.

ووفقاً للتقرير، فإن ودائع مصرفية بقيمة 5 مليارات دولار للإمارات والسعودية و4 مليارات دولار لقطر و900 مليون دولار لليبيا قد توزعت في الفترة الحالية.

وتستمر الأسعار في التحرك والتغيير في الأيام المقبلة، حيث يتوقع الكثيرون انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية والخاصة السبت 9-12-2023

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

على الرغم من مجهود الحكومة في السيطرة على السوق السوداء، إلا أن هناك فئة من مضاربي العملات الأجنبية مازلوا يسعون إلى ضرب الأسعار ورفع سعر الورقة الخضراء في السوق الموازية، وقد وضع القانون المصري عقوبات رادعة للتجارة في العملة الأجنبية في السوق السوداء، وهي الحبس ومصادرة الأموال أو غرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه أو مصادرة الأموال أيهما أكثر.