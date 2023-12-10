متى امتحانات نصف السنه 2024؟ وزارة التربية والتعليم تُجيب

يبحث جميع التلاميذ في العراق في هذا الوقت عن مواعيد اختبارات منتصف السنه 2024 في العراق، وذلك بالتساوي مع اقتراب الانتهاء من الترم الأول، وقد قامت وزارة التربية العراقية بالإشارة إلى موعد اختبارات منتصف العام للعام الدراسي هذا لعامي 2023/2024، وننقل لكم عبر هذا المقال التالي، فسوف نوضح لكم ابتداء امتحانات منتصف العام الدراسي لسنة 2024 في العراق، ايضاً متى موعد انتهاء الامتحانات وأيضًا موعد بداية العطلة لكل الطلاب والطالبات بجميع المراحل العمرية.

متى امتحانات نصف السنه 2024

تمت الإجابة على هذا السؤال من قبل وزارة التربية العراقية عن سؤال متى موعد اختبارات منتصف السنه 2024 في العراق المعلن من قبل التلاميذ واولياء الأمور، حتى وضعت وزارة التربية العراقية جداول التقويم الاكاديمي للتلاميذ لعامي 2023/2024، وأيضاً تم تحديد موعد الابتداء عن الاختبارات النصف سنوية، وهذا لنظام المقررات والنظام الفعلي، حيث مدة الامتحانات أسبوعين مستمرين، حيث ستبدأ الامتحانات يوم 31 من شهر ديسمبر لعام 2023، ويتم الانتهاء يوم الحادي عشر من شهر يناير لعام 2024.

جدول اختبارات نصف السنة في العراق لعام 2024

حيث أن جدول ومواعيد اختبارات منتصف السنة 2024 في العراق لهذا العام الدراسي الحالي لعامي 2023/2024، وتبعاً لما نشرت عنه وزارة التربية العراقية في الخريطة التعليمية كما هو على هذا النحو: