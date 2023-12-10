متى امتحانات نصف السنه 2024؟ وزارة التربية والتعليم تُجيب
يبحث جميع التلاميذ في العراق في هذا الوقت عن مواعيد اختبارات منتصف السنه 2024 في العراق، وذلك بالتساوي مع اقتراب الانتهاء من الترم الأول، وقد قامت وزارة التربية العراقية بالإشارة إلى موعد اختبارات منتصف العام للعام الدراسي هذا لعامي 2023/2024، وننقل لكم عبر هذا المقال التالي، فسوف نوضح لكم ابتداء امتحانات منتصف العام الدراسي لسنة 2024 في العراق، ايضاً متى موعد انتهاء الامتحانات وأيضًا موعد بداية العطلة لكل الطلاب والطالبات بجميع المراحل العمرية.
متى امتحانات نصف السنه 2024
تمت الإجابة على هذا السؤال من قبل وزارة التربية العراقية عن سؤال متى موعد اختبارات منتصف السنه 2024 في العراق المعلن من قبل التلاميذ واولياء الأمور، حتى وضعت وزارة التربية العراقية جداول التقويم الاكاديمي للتلاميذ لعامي 2023/2024، وأيضاً تم تحديد موعد الابتداء عن الاختبارات النصف سنوية، وهذا لنظام المقررات والنظام الفعلي، حيث مدة الامتحانات أسبوعين مستمرين، حيث ستبدأ الامتحانات يوم 31 من شهر ديسمبر لعام 2023، ويتم الانتهاء يوم الحادي عشر من شهر يناير لعام 2024.
جدول اختبارات نصف السنة في العراق لعام 2024
حيث أن جدول ومواعيد اختبارات منتصف السنة 2024 في العراق لهذا العام الدراسي الحالي لعامي 2023/2024، وتبعاً لما نشرت عنه وزارة التربية العراقية في الخريطة التعليمية كما هو على هذا النحو:
- جدول المرحلة الابتدائية: من السبت الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر 2023 حتى الخميس الموافق الثامن من شهر يونيو 2024.
- جدول المرحلة المتوسطة: يبدأ من السبت الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر 2023 حتى يوم الخميس الموافق الثامن من شهر يونيو 2024.
- المرحلة الثانوية: من 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 8 يونيو 2024.
- اختبارات الترم الأول: يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر يناير 2024 حتى يوم السبت الموافق التاسع من شهر فبراير 2024.
- اختبارات نهاية الفصل الدراسي: يوم الأحد الموافق الواحد وعشرين من شهر مايو 2024 إلى يوم السبت الموافق الثالث من شهر يونيو 2024.
- فترة العطلة الشتوية: يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2023 حتى يوم الخميس الموافق الثاني عشر من شهر يناير 2024.
- فترة الإجازة الربيعية: من يوم السبت الموافق التاسع عشر من شهر مارس 2024 حتى الخميس الموافق الثلاثين من شهر مارس 2024.
- فترة عطلة الصيف: يوم الجمعة الموافق التاسع من شهر يونيو 2024 حتى يوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر 2024.