قربت جدًا .. اعرف موعد اجازة نصف العام تبعًا للخطة الدراسية لعام 1445

قام الطلاب بالبحث ع موعد اجازة نصف العام، حيث إنه قد تم تحديد هذا الموعد من قبل الوزارة، ومن الجدير بالذكر أنه حسب الخطة التعليمية تبعاً لقرارات وزارة التربية والتعليم فتم تحديد موعد عطله نصف العام واختبارات الفصل الدراسي الأول، والطلاب الآن لديهم رغبة في التعرف على كافة تلك المواعيد الخاصة بالخطة الدراسية، من حيث موعد بدء الترم الثاني، وانتهار الترم الأول، بجانب بدء العطلة الخاصة بالترم الأول، وفيما يلي سوف نرفق لكم هذا الموعد بالتفصيل.

موعد اجازة نصف العام

اهتم الطلاب بمعرفة موعد اجازة نصف العام، فمن الجدير بالذكر أنه قد بدأت السنة الدراسية من يوم الثلاثين من شهر يناير لعام 2023،حتي أن تبدأ العطلة الرسمية لنصف السنة الدراسية لعام 2024 في يوم الخامس والعشرين من شهر يناير وينتهي اليوم لكل المراحل العمرية من يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر يناير، وتكون العطلة الرسمية لمنتصف السنة الدراسية مدتها قرابة الأسبوعين فقط، ويتم انتهاء العطلة الرسيمة للسنة الدراسية لعام 2024 يوم الخميس الموافق الثامن من شهر فبراير لعام 2024.

مواعيد الفصل الدراسي الثاني لعام 2024

يفي الحقيقة أنه سوف يتم استئناف الفصل الثاني لعام 2024 ابتداء في يوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير لعام 2024، ويتم الاستمرار حتى يوم الخميس الموافق السادس من شهر يونيو لعام 2024، وتبعاً للخطة التعليمية لوزارة التربية والتعليم المعتمدة للسنة الدراسية التي تم نشرها من قبل وزارة التربية والتعليم، لتكون اختبارات الترم الثاني ابتداء من يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من شهر مايو لعام 2024 ويتم الانتهاء منها يوم الخميس الموافق الخامس من شهر فبراير لعام 2024.