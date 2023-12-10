بالرقم القومي .. استعلم عن منحة العمالة الغير منتظمة 2023 عبر القوى العاملة

بحث العديد من المواطنين عن رابط المنحة التي تتعلق بالعمالة الغير منتظمة والتي تم التصريح بصرفها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتلك المنحة يتم منحها لكل الأشخاص المتوفر بهم الشروط التي بينتها وزارة القوى العاملة، وفيما يلي في هذا المقال سنبين لكم كل ما يتعلق بالحصول عليها، والشروط اللازمة.

منحة العمالة الغير منتظمة

تستطيع أن تسجل بمنحة العمالة الغير منتظمة، عن طريق اتباعك جملة الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: الولوج لموقع وزارة القوى العاملة، من هنا.

الخطوة الثانية: تسجيل الرقم القومي بصورة صحيحة.

الخطوة الأخيرة: النقر على زر “استعلام”.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

توجد جملة من الشروط الضرورية التي يلزم أن تكون متوفرة في المتقدمين الذين يريدون الحصول على تلك المنحة، منها:

الجنسية المصرية.

الإقامة الدائمة بمصر.

الدخل الشهري المحدود.

أن يكون المواطن من ضمن الفئات الأكثر احتياجًا بمصر.

عدم امتلاك الشخص تأمين اجتماعي.

لا يوجد للمتقدم تأمين صحي.

تسجيل العمالة الغير منتظمة

يمكن الآن التسجيل بسهولة لتلقي تلك المنحة، وفيما يلي تلك الخطوات اللازمة للتسجيل بها والحصول عليها: