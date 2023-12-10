اتحدد رسمي .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

اهتم المواطنين بالتعرف على موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023م، حيث إن الوزارة قد نوهت حول هذا الموعد، وفيما يلي سوف نرفق لكم الموعد بالتفصيل، بجانب جدول الصرف مع الزيادة المقررة على تلك الرواتب، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية أيضًا قد بينت تلك الأماكن التي يمكن الصرف بواسطتها.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

العديد من المواطنين يقومون بصورة مستمرة ودائمة بالبحث عن هذا الموعد الذي يتعلق بصرف ونزول هذه المرتبات الخاصة بشهر ديسمبر الجاري 2023م، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية بينت أنه ابتداءً من يوم الأحد 24 ديسمبر 2023م، وفيما يلي الجدول المتعلق بالصرف:

يوم الأحد الذي سيكون موافقًا 24 ديسمبر 2023م، بداية الصرف.

يوم الاثنين الذي سيكون موافقًا 25 ديسمبر 2023م، اليوم الثاني للصرف.

يوم الثلاثاء الذي سيكون موافقًا 26 ديسمبر 2023 اليوم الثالث للصرف.

مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة

فيما يلي الجدول الخاص برواتب شهر ديسمبر مع الزيادة:

المدير العام يحصل على حوالي 7500 جنيه مصري.

الدرجة الأولى ينال على 7000 جنيه مصري.

الدرجة الثانية ينال على 6000 جنيه مصري.

الدرجة الثالثة ينال على 5500 جنيه مصري.

درجة رابعة يحصل على حوالي 5000 جنيه مصري.

كما أن الدرجة الخامسة يتم الحصول بها على حوالي 4500 جنيه مصري.

الدرجة السادسة يتم الحصول بها على حوالي 4000 جنيه مصري.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

بينت وزارة المالية تلك الأماكن التي من الممكن الصرف من خلالها مرتبات ديسمبر 2023م، وفيما يلي أبرز هذه الأماكن: