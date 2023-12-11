من هُنــا .. الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التأميني 2023-2024

تعتبر العلاوات الخمسة هي من أهم الميزات الإضافية التي تقوم الهيئة القومية لجميع للتأمينات الاجتماعية بإضافتها إلى جميع المستفيدين من المعاشات ولذلك كان الهدف الأساسي العلاوات الخمسة هو تحسين المعيشة وتوفير جميع السبل لتأمين الحماية الاجتماعية، وذلك بالأكثر لجميع الفئات التي تعاني من بعض الاحتياجات المادية الظروف المعيشية الصعبة، كما أن العلاوات الخمسة تستثني كثيرًا من الفئات وهي جميع من لديهم تأمين صحي مجاني والكثير من الحالات الأخرى وبذلك فهي تعمل على تخفيف الأعباء المالية لجميع الأشخاص المتقاعدين عن العمل.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم التأميني 2023

يبحث الكثير من الأشخاص والمواطنين المتقاعدين عن الطريقة التي تتعلق بالاستعلام عن العلاوات لهذا العام، وأكدت الهيئة القومية للتأمينات أنه يمكن الاستعلام من خلال الرقم التأمين الخاص بالفرد ويعتبر أيضاً القيام بعملية الاستعلام من العمليات الهامة التي تفيد الشخص المؤمن عليه حيث يتم من خلال هذا الاستعلام تحديد العلاوة التي يستحقها الشخص خلال العام القادم وحتى يتم الاستعلام بطريقة صحيحة، لابد من زيارة الموقع الإلكتروني الذي حددته الهيئة القومية للتأمينات والضغط على استعلام عن علاوات خمسة وكتابة الرقم التأميني حتى تتوصل إلى المعلومات الكافية، فقط عليك اتباع الآتي للاستعلام:

الانتقال للموقع الرسمي لهيئة التأمينات من هنا.

كتابة الرقم التأميني.

الضغط على زر “استعلم”.

المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

أكدت النقابة العامة للمعاشات أن المستفيدين من العلاوات الخمسة هم بعض الأشخاص الذين يحصلون على معاش ومنهم ما يلي: